Зеленский подписал бюджет-2026: что предусмотрено в законе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2026 год. Документ предусматривает доходы в размере 2,9 трлн грн, а расходы – 4,9 трлн грн, т.е. дефицит 2 трлн грн. Его планируют компенсировать за счет кредитов и грантов, которые обещают предоставить международные партнеры.

О подписании документа свидетельствует карточка законопроекта № 14000 на сайте Верховной Рады. Во втором чтении и в целом бюджет-2026 депутаты Верховной Рады приняли 3 декабря. При этом согласно регламенту, рассмотрение законопроекта о госбюджете-2026 во втором чтении должно было состояться не позднее 20 ноября, а окончательное принятие – не позднее 1 декабря.

Что предусматривает Бюджет-2026: главные факты и цифры

В 2026 году прогнозируется рост реального ВВП на 2,4%, ожидаемый уровень инфляции – 9,9% декабрь к декабрю.

на 2,4%, ожидаемый уровень инфляции – 9,9% декабрь к декабрю. Необходимость во внешнем финансировании заложена на уровне более 45 млрд долл .

. Все собственные поступления Украина потратит на безопасность и оборону – это 27,2% ВВП, или 2 трлн 805 млрд грн.

– это 27,2% ВВП, или 2 трлн 805 млрд грн. Более половины расходов – около 45% – это денежное обеспечение военнослужащих . Рекордные 955 млрд грн (1/3 всех средств на оборону) планируется направить на закупку и производство вооружения.

. Рекордные 955 млрд грн (1/3 всех средств на оборону) планируется направить на закупку и производство вооружения. Медицину, образование, зарплаты бюджетников и т.д. будут финансировать за счет кредитов и грантов.

и т.д. будут финансировать за счет кредитов и грантов. Министерство финансов считало бюджет так, как будто война будет продолжаться в течение всего 2026 года. Так делают каждый год с самого начала полномасштабной войны. В случае, если ситуация будет лучше и война закончится раньше, в бюджет можно внести изменения, но денег должно хватить даже на худший вариант развития событий.

Так делают каждый год с самого начала полномасштабной войны. В случае, если ситуация будет лучше и война закончится раньше, в бюджет можно внести изменения, но денег должно хватить даже на худший вариант развития событий. Бюджет основан на прогнозе роста курса доллара до 45,7 грн за доллар (в Бюджете-2025 – расчетный курс 45 грн за доллар).

до 45,7 грн за доллар (в Бюджете-2025 – расчетный курс 45 грн за доллар). Минимальная пенсия увеличится всего лишь на 234 грн: с 2 361 до 2 595 грн.

увеличится всего лишь на 234 грн: с 2 361 до 2 595 грн. Предусмотрено повышение заработной платы учителей : с 1 января – на 30% и с 1 сентября – еще на 20%.

: с 1 января – на 30% и с 1 сентября – еще на 20%. Бюджетом также предусмотрена традиционная мартовская индексация пенсий, но сейчас спрогнозировать возможный размер индексации трудно. По предварительным расчетам OBOZ.UA, индексация может быть на уровне от 14,6% до 15,4%.

Представители оппозиции также требовали отменить финансирование "Единого телемарафона" . Однако в тексте проекта бюджета на 2026-й все еще предусмотрен 1,5 млрд грн на его финансирование.

. Однако в тексте проекта бюджета на 2026-й все еще предусмотрен 1,5 млрд грн на его финансирование. Ставки налога на прибыль банков вырастут с 25% до 50%. Кстати, против такого шага, кроме самих банков, выступал и НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в принятом нардепами бюджете на 2026 год народные избранники втрое увеличили себе компенсацию расходовна депутатскую деятельность – с одной до трех зарплат в месяц. Если сейчас парламентарий получает 60-70 тыс. грн на "деятельность", то со следующего года эта цифра достигнет около 200 тыс. грн.

