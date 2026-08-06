«Я сторонник Альянса, но...» Залужный объяснил свои слова о невозможности вступления Украины в НАТО

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разъяснил свои слова относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что является сторонником Альянса, однако убежден, что блок должен измениться в соответствии с современными вызовами.

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Об этом Залужный заявил во время встречи в Дипломатическом клубе в Киеве, отвечая на просьбу разъяснить свои предыдущие высказывания о НАТО. Он подчеркнул, что еще в 2019 году был одним из главных сторонников перехода ВСУ на стандарты НАТО и лично работал над соответствующей реформой.

"Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью разработал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актах, касающихся перехода Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нажил себе столько врагов, что вы даже представить себе не можете. Я – за НАТО", – сказал посол.

В то же время, по его словам, с политической точки зрения к Альянсу возникают вопросы, поскольку он сформировался для других условий безопасности.

"Если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир", – отметил Залужный.

Посол заявил, что война и научно-технический прогресс существенно изменили характер боевых действий. По его словам, Украина уже применила почти все виды вооружения, за исключением, в частности, крылатых ракет "Томагавк", ядерного оружия, авианосцев и истребителей F-35, а Россия смогла найти противодействие таким подходам.

"НАТО придерживается доктрины конца Второй мировой войны, а мы технологически опережаем её", — заявил он.

Залужный считает, что Альянс должен перейти к новым стандартам и сформировать современную доктрину ведения войны.

"Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели Вооруженные силы Украины на совершенно иной уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно иные стандарты, чтобы выйти на абсолютно новую доктрину. Тогда НАТО будет готово к вступлению Украины", – сказал генерал.

Также он напомнил о своей идее создания нового силового блока с территориальной привязкой к Европе. В качестве примера он привёл Объединённые экспедиционные силы (JEF), которые назвал перспективной организацией.

По словам Залужного, он регулярно участвует в командно-штабных учениях НАТО в Великобритании, которые демонстрируют подходы Альянса к ведению боевых действий. Однако, по его убеждению, блок должен меняться в соответствии с современными угрозами.

"Украина воюет с Россией, не будучи членом НАТО. Пусть в НАТО скажут честно: готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины?" — резюмировал Залужный.

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не верит в перспективу вступления Украины в НАТО в его нынешнем виде.

Он объяснил это тем, что, по его мнению, Альянс руководствуется доктринами Второй мировой войны, тогда как современная война требует иных подходов. В то же время Залужный подчеркнул, что Украине необходимы технологии стран НАТО, в частности в сферах противоракетной обороны и космических возможностей, а также призвал уделять больше внимания развитию других форматов безопасности, в частности коалиции JEF.

После резонанса вокруг этого заявления Министерство иностранных дел Украины сообщило,что курс государства на вступление в НАТО остается неизменным. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что слова Залужного были вырваны из контекста и касались прежде всего Объединенных экспедиционных сил (JEF), а не отказа от евроатлантической интеграции. По его словам, членство Украины в НАТО остается безальтернативной гарантией коллективной безопасности, а архитектура безопасности Европы невозможна без Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2026 года Залужный рассказал, какой он видит победу Украины в войне с Россией. Посол утверждает, что первым индикатором победы в войне для украинцев станет ощущение абсолютной безопасности и осознание того, что боевые действия через несколько лет не начнутся снова.

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