«Курс Украины на вступление в НАТО остается неизменным»: в МИД ответили на скандальное заявление Залужного

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что курс государства на вступление в НАТО остается неизменным. В ведомстве также подчеркнули, что резонансное заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, что Украина не будет в НАТО, было вырвано из контекста.

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Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Он пояснил, что полная цитата Залужного касалась Объединенных экспедиционных сил (JEF), а не вопроса членства Украины в НАТО.

"В полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО. Это логично, поскольку Великобритания является рамочным государством и лидером JEF. Что касается вступления в НАТО, то этим направлением занимается Миссия Украины при НАТО", – подчеркнул Тихий.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что курс Украины на вступление в Альянс не изменился. По его словам, в настоящее время не существует альтернативной действенной системы коллективной безопасности.

Тихий также заявил, что членство Украины в НАТО остается безальтернативным, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве.

Отдельно он подчеркнул, что архитектура безопасности Европы невозможна без Украины. Кроме того, пресс-секретарь напомнил, что в итоговом заявлении саммита НАТО в Анкаре Украину признали "контрибьютором евроатлантической безопасности".

Что предшествовало

Во время дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не верит в перспективу членства Украины в НАТО и призвал сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности.

"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!" — сказал Залужный.

По его словам, Украине нужны современные технологии, которыми обладают страны НАТО, в частности в сферах противоракетной обороны и космических возможностей. В то же время он высказал мнение, что эффективными гарантиями безопасности для Украины могут стать другие военные союзы, в частности европейский блок безопасности и коалиция JEF, к которой, по его словам, Украине стоит стремиться присоединиться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в апреле 2026 года Залужный рассказал, какой он видит победу Украины в войне с Россией. Посол утверждает, что первым индикатором победы в войне для украинцев станет ощущение абсолютной безопасности и осознание того, что боевые действия через несколько лет не начнутся снова.

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