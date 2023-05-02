'Я поддерживаю помощь Украине': спикер-республиканец Палаты представителей Маккарти поставил на место российского журналиста. Видео

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, который является республиканцем, поставил на место российского репортера. Журналист из страны-агрессора предположил, что политик не поддерживает помощь Украине, однако Маккарти это опроверг.

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Отвечая россиянину во время пресс-конференции в Израиле 1 мая, он осудил агрессию РФ против нашего государства. Об этом пишет The Hill (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю убийство вами детей", – сказал Маккарти.

Комментируя вопрос о том, может ли политика США по отправке помощи Украине измениться в ближайшее время, он пообещал, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать нашу страну.

Кроме того, Маккарти призвал Россию вывести свои войска из Украины.

Ранее спикер Палаты представителей говорил, что он выступает за строгую подотчетность оказанной украинцам поддержки. Также он был против автоматического утверждения в Конгрессе неограниченных пакетов помощи, как некоторые республиканцы называют "пустыми чеками".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили наши власти. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления.

– Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден испытывает давление со стороны членов своей партии по поставкам Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности. Это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США и демократическая партия.

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