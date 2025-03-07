В течение всей избирательной кампании кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказывал о своей способности быстро завершить российско-украинскую войну. После того, как он одержал победу на выборах и пришло время исполнять обещание, в окружении Трампа выдают все более странные объяснения по поводу того, почему война до сих пор продолжается.

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Так, спецпредставитель президента США по вопросам войны в Украине Кит Келлог, вспомнив об обещании Трампа "завершить войну через 24 часа", заявил, что тот не называл конкретной даты. Такое заявление Келлог сделал на конференции Совета по международным отношениям.

Оказывается, война продолжается не потому, что обещания Трампа никак не коррелировали с действительностью, и у него нет никаких рычагов влияния на российского диктатора Путина, а потому, что президента США просто не так поняли.

"Вспомните, что он (Трамп – ред.) говорил о потенциале возвращения украинских территорий. А еще президент обещал закончить войну за 24 часа. Но он не сказал, в какой день или год (это произойдет. – Ред.), – сказал Келлог, назвав "ключом к результату" диалог двух воюющих стран.

В то же время Келлог, похоже, забыл, что утверждение про "24 часа" временами сменялось другим обещанием: Трамп утверждал, что он завершит войну "еще до того, как зайдет в Овальный кабинет". Ведь тогда спецпредставитель, судя по всему, должен бы отметить, что президент США не уточнял, о какой каденции (на фоне разговоров среди его сторонников о том, как хорошо было бы позволить Трампу стать президентом еще и в третий раз) шла речь.

"Помните, президент сказал, что собирается закончить войну за 24 часа? Мы не сказали, в какой день, в который год. Поэтому я считаю, что это хорошо, что они говорят, и я считаю, что разговор обеих сторон очень, очень важен, чтобы достичь этого", — сказал Келлог.

Источник видео: Youtube@fox5ny

Напомним, ранее Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы все страны лишились ядерного оружия. Он сказал, что уже разговаривал на эту тему с Россией во время прошлой президентской каденции, а также об этом говорил с главой КНР Си Цзиньпином. Об эффективности этих разговоров могут свидетельствовать неутомимые угрозы раздавающейся из Москвы ядеркой и периодические "обещания" стереть в "радиоактивный пепел" не только Украину, но и западные столицы – Лондон, Париж, Берлин, а до недавнего времени – и Вашингтон.

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