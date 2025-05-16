'Я не знаю, откуда такая информация': Рубио заверил, что США не возражают против приглашения Зеленского на саммит НАТО

Соединенные Штаты Америки не выступали против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге. В США не знают, откуда распространяется ложная информация, что есть указание не приглашать на указанную встречу украинского лидера.

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Об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио во время брифинга в турецкой Анталии. Он добавил, что несколько стран-членов НАТО уже поднимали вопрос о приглашении Зеленского на саммит в Гааге, и госсекретарь "не знает, откуда такая информация".

"Сегодня несколько наших коллег поднимали вопрос о приглашении Зеленского, и я говорил об этом. Мы не были против этого. Я имею в виду, что он, очевидно, может (быть на саммите). Но в первую очередь мы привлекаем (к саммиту) НАТО страны Индо-Тихоокеанского региона", – сказал Рубио.

Госсекретарь также добавил, что не знает, примет ли лично он участие во встрече в Гааге "это может произойти, но это еще не обсуждалось".

Следующий саммит НАТО состоится в Гааге в течение двух дней, 24 и 25 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что пока нет никаких объявлений о приглашенных на саммит Альянса в Гааге, кроме участия в нем 32 стран-членов. По его словам, встреча будет сосредоточена на производстве оборонной промышленности.

В частности, Рютте заявил, что "пока нет никаких объявлений о приглашенных", но "как только мы будем готовы сделать эти объявления, мы их сделаем".

Ранее российские и некоторые западные СМИ распространили информацию, что США якобы выступают против приглашения президента Украины на саммит НАТО. В МИД Нидерландов заявили в ответ, что решение о приглашении Владимира Зеленского на неформальный саммит НАТО в Гааге будут принимать не Соединенные Штаты, а генсек Марк Рютте.

А тем временем появились сообщения, что Соединенные Штаты якобы хотят восстановить Совет Россия-НАТО с целью урегулирования войны в Украине. Белый дом якобы предложил союзникам перезапустить диалог по безопасности с Кремлем, включая консультации в замороженном формате НАТО-РФ.

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