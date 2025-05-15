Рютте развеял слухи о списке приглашенных на саммит НАТО в Гааге: как это касается Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока нет никаких объявлений о приглашенных на саммит Альянса в Гааге в июне 2025 года, кроме участия в нем 32 стран-членов. По его словам, встреча будет сосредоточена на производстве оборонной промышленности.

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Такое заявление Рютте сделал во время пресс-конференции в Анталии по итогам неформальной встречи руководителей МИД стран НАТО. "Пока нет никаких объявлений о приглашенных, кроме, конечно, 32 стран. Как только мы будем готовы сделать эти объявления, мы их сделаем", – сказал он в ответ на вопрос журналистки из Японии относительно приглашения стран-партнеров на саммит.

Комментируя партнерство со странами Тихоокеанского региона, Рютте назвал его "очень важным".

"Я сейчас не комментирую, будут ли они на саммите НАТО, но эти отношения являются важными", – сказал генсек.

Рютте при этом не ответил прямо на вопрос о том, будет ли в коммюнике саммита в Гааге четко указано, что РФ является важнейшей угрозой для всех союзников и всего НАТО.

"Очевидно, в Стратегической концепции, в Вашингтонской декларации и на каждой пресс-конференции мы повторяем, что Россия является долгосрочной угрозой. Мы также отмечаем, что Китай быстро наращивает свои вооруженные силы, что, конечно, вызывает большое беспокойство. К концу десятилетия они будут иметь 1 тысячу ядерных боеголовок", – сказал он.

Генсек добавил: в НАТО также повторяют, что терроризм является одним из направлений, на котором сосредотачивается Альянс, ведь "борьба с терроризмом является основной задачей Альянса".

По словам Рютте, все эти угрозы существуют и он будет продолжать говорить о них, "опираясь на согласованную нами терминологию".

"Я ожидаю, что саммит НАТО в Гааге будет очень сосредоточен на производстве оборонной промышленности, на плане оборонной промышленности, чтобы обеспечить наличие финансирования и продукции. Сосредоточение внимания на этом", – сказал он.