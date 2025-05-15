США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО – Bloomberg

США хотят восстановить Совет Россия – НАТО для урегулирования войны в Украине. Вашингтон предложил союзникам перезапустить диалог по безопасности с Москвой, включая консультации в замороженном формате НАТО – РФ.

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Предложение о возобновлении работы Совета, который не работает с 2022 года, озвучено на фоне параллельных переговоров в Турции, где отдельно встречаются украинские и российские представители, а также министры стран НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Эта инициатива входит в более широкий пакет предложений США относительно возможного перемирия. В частности, Вашингтон стремится к возвращению к диалогу по безопасности в формате, существовавшем до полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди новых пунктов, по данным журналистов, – возобновление переговоров о безопасности в рамках Совета Россия – НАТО. По замыслу США, это может стать дополнительным инструментом влияния на Москву в контексте урегулирования конфликта.

"С тех пор США добавили к предложению новые детали, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия – НАТО", – сообщил источник, знакомый с вопросом на условиях анонимности.

Совет Россия – НАТО был создан после холодной войны для консультаций и координации по вопросам безопасности, но фактически прекратил деятельность после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Последний раз стороны встречались 12 января 2022 года в Брюсселе.

Как ранее писало издание Bloomberg, США уже предлагали вариант прекращения огня в обмен на де-факто признание Крыма российской территорией и частичную отмену санкций. Москва тогда не приняла эти условия, но сейчас инициатива получила новый вид.

США, вероятно, имеют целью найти реалистичную точку компромисса, несмотря на риски негативной реакции со стороны европейских стран. Особенно чувствительным является вопрос признания контроля России над оккупированными территориями, в частности Крымом, который может вызвать жесткую критику среди союзников по НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Украиной и Россией не сдвинется с места без его личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Никакие мирные инициативы не сработают, пока они не сядут за стол переговоров.

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