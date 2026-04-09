Я не думаю, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время, – Рютте

Вопрос членства Украины в НАТО в ближайшем будущем не решится. Причина этого – нынешняя политическая ситуация.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Он объяснил, на чем базируется его видение.

Марк Рютте отметил, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом Альянса. Такой его вердикт базируется на анализе текущих политических процессов внутри самого НАТО и на международной арене.

"Я не считаю, что вопрос о членстве Украины в НАТО можно решить в ближайшем будущем. Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время с политической точки зрения. Поэтому я думаю, что это справедливая оценка", – заявил Марк Рютте.

Ранее представители НАТО неоднократно заявляли, что для Украины в блоке "двери открыты", однако все время отмечали, что пока не достигнут консенсус относительно официального приглашения нашей страны в Альянс.

Напомним, недавно генсек НАТО Марк Рютте в очередной раз заявил, что для Украины остается в силе путь к членству в Альянсе, согласованный на саммите НАТО в Вашингтон в 2024 году. В то же время, по его словам, этот процесс потребует времени, поскольку часть союзников пока не поддерживает быстрое присоединение Украины к блоку.

"Существует путь в НАТО для Украины, который был согласован на Вашингтонском саммите 2024 года. Этот путь потребует времени, поскольку мы знаем, что различные союзники пока не принимают членство Украины в НАТО, поэтому этот вопрос пока не рассматривается", – акцентировал Рютте.

В то же время в самом НАТО происходят процессы, которые могут привести к изменению структуры блока. В Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность выхода страны из Североатлантического альянса. Там заявили, что союзники по НАТО "повернулись спиной" к американцам в сложные времена и не прошли проверку.

Американский генерал в отставке Кит Келлог предложил создать новую оборонную систему вместо НАТО, поскольку Альянс уже не справляется с современными вызовами. По его словам, в такой новый блок должны войти проверенные союзники, которые реально готовы действовать. Среди возможных партнеров он назвал Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине увидели положительные возможности в случае выхода США из НАТО. По мнению представителя Украины при НАТО Елены Гетманчук, выход США может привести к "возрождению альянса". Она считает, что такая ситуация откроет больше возможностей для интеграции Украины в альянс.

