'Это чрезвычайно актуально': Рютте признал, что НАТО учится на опыте Украины

NATO активно изучает боевой опыт Украины и одновременно делится собственными наработками с украинскими военными. Однако генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что такие отношения не стоит официально формализовать.

Видео дня

Об этом генсек сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где он представил Ежегодный отчет Альянса за 2025 год. Его цитирует пресс-служба блока.

Рютте ответил на вопрос о том, можно ли уже считать Украину частью оборонной экосистемы Альянса, учитывая постоянную координацию помощи и обмен опытом, полученным на поле боя.

По словам генсека, НАТО координирует значительную часть международной поддержки Украины, в частности поставки вооружения, подготовку военных и анализ боевых уроков войны. Однако он подчеркнул, что Альянс не является стороной конфликта.

"Давайте будем очень точными в этом вопросе. НАТО не является стороной конфликта. НАТО координирует поддержку, поставки вооружения, обучение и фиксирует все уроки", – подчеркнул он.

Рютте пояснил, что полученные уроки распространяются внутри Альянса, чтобы совершенствовать подготовку и оборонные подходы стран-союзников. В то же время частью этих наработок делятся и с Украиной. В частности, важную роль в этом играет совместный центр анализа, обучения и образования JATEC, который работает в Польше.

Несмотря на тесное взаимодействие, генеральный секретарь отметил, что не считает нужным придавать таким отношениям "определенные рамки". По его словам, сотрудничество между сторонами является интенсивным, однако НАТО официально не является участником войны.

Он также напомнил, что для Украины остается в силе путь к членству в Альянсе, согласованный на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году. В то же время этот процесс потребует времени, поскольку часть союзников пока не поддерживает быстрое присоединение Украины к блоку.

"Существует путь в НАТО для Украины, который был согласован на Вашингтонском саммите 2024 года. Этот путь потребует времени, поскольку мы знаем, что различные союзники пока не принимают членство Украины в НАТО, поэтому этот вопрос пока не рассматривается", – акцентировал он.

Кроме того, Рютте вспомнил о работе так называемой "коалиции желающих", которая обсуждает возможные гарантии безопасности для Украины после прекращения боевых действий. По его словам, соответствующие инициативы координируются, в частности, при участии президента Эммануэль Макрон.

Вопрос гарантий безопасности является чрезвычайно важным, подчеркнул Рютте, потому что когда война завершится необходимо будет обеспечить условия, при которых Москва не решится на новую агрессию.

"Это чрезвычайно актуально, потому что, в конце концов, если это не членство в НАТО, что пока не предвидится, мы должны убедиться, что когда война прекратится, Путин не попытается снова", – отметил генсек НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!