Я был бы в шоке': Венс прокомментировал возможность развертывания ядерного оружия США в Восточной Европе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не поддерживает идею о развертывании американского ядерного оружия на востоке Европы. По словам Вэнса, если бы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял такое решение, то он бы был шокирован.

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Такое свое мнение Джей Ди Вэнс высказал в интервью телеканалу Fox News. Слова вице - президента США цитирует Reuters.

Журналисты спросили Венса, что он думает о недавнем призыве президента Польши Анджея Дуды разместить американскую "ядерку" на территории его страны.

"Я не говорил с президентом по этому конкретному вопросу, но я был бы в шоке, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше на восток, в Европу", - заявил вице-президент.

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда призвал США передать ядерное оружие на территорию Польши как средство сдерживания грядущей российской агрессии.

Дуда сказал, что обсуждал с представителем американского президента Китом Келлогом возможность передислоцировать в Польшу американские ядерные боеголовки, размещенные в Западной Европе или США.

Президент Польши напомнил заявление российского диктатора Владимира Путина в 2023 году о том, что Россия переместила тактическое ядерное оружие в Белоруссию после полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон предложил использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС. Он подчеркнул, что угроза России распространяется не только на Украину, но и на всю Европу.

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