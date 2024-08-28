Взорваться может в любое время: кто и почему провоцирует войну на Балканах. Смогут ли США ее потушить

Западные Балканы – место, где вот-вот может разразиться межэтнический или территориальный конфликт, ведь опасные настроения до сих пор царят в регионе, что делает его очень уязвимым перед попытками Кремля "поджечь" Европу. Обеспокоенность возможным кризисом побудила Вашингтон обнародовать секретные данные развития событий в этой части Балкан. В докладе управления национальной разведки отмечено, что в 2024 году здесь ожидается "повышенный риск" межэтнического насилия. Генсек НАТО Столтенберг в конце прошлого года также предупредил, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в регионе.

Видео дня

Об существующей сегодня очередной угрозе говорит тот факт, что неожиданно Боснию, Сербию и Косово посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. Главные темы переговоров – "сепаратистская активность президента Республики Сербской Милорада Додика" и предотвращение новой эскалации вокруг косовско-сербского конфликта. Учитывая заявления всех сторон после этого визита, Бернс высказал серьезные претензии всем сторонам потенциального конфликта и, судя по всему, указал на опасность любых шагов по дестабилизации в Боснии и Косово наряду с предупреждением, что это приведет к "серьезным воспитательным последствиям" со стороны США.

О том, что сегодня происходит на Западных Балканах и кто стоит за расшатыванием ситуации, – в материале OBOZ.UA.

Босния: предложение, от которого не отказываются

В начале своего турне по Западным Балканам, Уильям Бернс посетил Боснию и Сербию. Как отмечает министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Конакович, "визит директора ЦРУ вызван среди прочего озабоченностью сепаратистской деятельностью президента Республики Сербской Милорада Додика и его правительства". По его словам, боснийцы получили еще одно подтверждение полной поддержки территориальной целостности и суверенитета БиГ и осуждение сепаратистских заявлений и шагов.

Между тем, беспокоиться есть из-за чего. Ведь сегодня страна разделена на три основных этноконфессиональных группы – мусульман-боснийцев, сербов и хорватов. В конце прошлого года лидер боснийских сербов Милорад Додик, союзник России, пригрозил, что его полуавтономный регион, Республика Сербская, отделится от страны, которая фактически ее разрушает. Затем эта часть объединится с Сербией, создав великую Сербскую державу. Такой шаг означал бы только одно – полноценную войну.

Есть определенные шаги, которые намекают на подготовку к такому развитию событий. Например, премьер Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Боснию и Герцеговину несколько месяцев назад, когда он встречался с Додиком, привез Республике Сербской под видом "инвестиций в социальную сферу" 100 миллионов евро. Учитывая, что Венгрия переживает не лучшие экономические времена и зависит от дотаций из бюджета ЕС, эти 100 млн выглядят странными и больше похожи на деньги для Додика от кого-то более состоятельного и заинтересованного, например, от Кремля.

Кажется, главный американский разведчик передал четкое и понятное послание от администрации США. По крайней мере, как сообщают местные журналисты, после общения с Бернсом Милорад Додик объявил: "Республика Сербская никогда не отрицала суверенитет и целостность БиГ в соответствии с Дейтонским мирным соглашением, а отделение никогда не было нашей политикой".

Косово: ситуация опасна

Директор ЦРУ посетил и столицу Косово – Приштину. В бывшем регионе Сербии до сих пор находятся несколько тысяч миротворцев НАТО. И не случайно, ведь последняя серьезная провокация здесь произошла в сентябре 2023 года, когда тридцать хорошо вооруженных этнических сербов, которых, как утверждает Косово, обеспечила собственно Сербия, напали на косовский полицейский патруль, в результате чего погибли четыре человека. Ситуация тогда развивалась очень угрожающе. Сербские военные были приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как в результате беспорядков, устроенных этническими сербами в Косово, пострадали около 100 солдат НАТО. Это заставило Североатлантический союз направить туда еще несколько сотен миротворцев.

По итогам нынешних переговоров, в администрации косовского премьера объявили, что визит директора ЦРУ является "историческим моментом для отношений Косово и США" и что "он подтверждает крепкие и стабильные связи между двумя странами". О том, что именно говорил во время переговоров сам Уильям Бернс, в сообщении косовского премьера нет ни слова, что вряд ли евляется случайностью. Ведь присутствовавший на встрече американский посол в Приштине Джефф Ховениер заявил незадолго до ее проведения, что США имеют претензии по ряду вопросов к правительству Косово. Последние решения косовских властей по закрытию отделений "Почты Сербии" и открытию моста в Косовска-Митровице США и другие западные страны подвергли жесткой критике, назвав их "односторонними и несогласованными". То есть спокойно созерцать косовские провокации Запад также не будет.

Кто расшатывает Сербию?

Посещение Белграда главой ЦРУ было покрыто плотным занавесом секретности, без сообщений и информации о темах и участниках переговоров. Даже президент Сербии Александр Вучич через несколько дней после встречи подтвердил проведение переговоров. Считается, что все это указывает на то, что сербы просто недовольны итогами переговоров, в ходе которых наверняка был высказан ряд ультимативных требований по ситуации в регионе. Подобное мнение высказал и бывший посол Сербии в США Иван Вуячич: "Властям Сербии было, судя по всему, указано на опасность любых шагов по дестабилизации Боснии или Косово наряду с предупреждением, что это будет иметь серьезные последствия для отношений с США".

Что касается вероятных тем для переговоров, то можно предположить, что их было две. Первая – массовые акции протеста в Сербии против проекта по добыче лития, вынудившие Александра Вучича даже созвать кризисное совещание правительства. Несколько дней назад десятки тысяч активистов вышли на улицы в знак протеста против открытия литиевого рудника. Европейская промышленность стремится обеспечить поставку важнейшего сырья для аккумуляторов электромобилей, поэтому проект был официально поддержан ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подписали соглашение, которое предоставляет автопроизводителям ЕС, таким как немецкий Mercedes-Benz и франко-итальянский автопроизводитель Stellantis, эксклюзивный доступ к сербскому литию.

Между тем, представители сербского правительства назвали протесты "политически мотивированными" и заявили, что они являются попыткой свалить президента и правительство. Вучич в своей речи даже отметил, что российские спецслужбы сообщили ему о подготовке государственного переворота против него "при участии западных специалистов". После этих событий в Москве побывал вице-премьер Сербии Александр Вулин, который считается пророссийским политиком и против которого введены санкции США .В Москве Вулин обсуждал "активное участие внешних сил в искусственном нагнетании напряженности" в Сербии.

Еще одна цель визита главы ЦРУ в Белград – желание предотвратить новую эскалацию в Косово и Боснии. В нынешних непростых условиях рост глобальной напряженности, США хотели бы вовремя прекратить любую политическую нестабильность на Балканах, которая могла бы выйти из-под контроля.

США пытаются поддерживать стабильность

"Балканы всегда считались "пороховым погребом" Европы. Собственно, когда мы говорим об этих противоречиях, которые там наблюдаются столетия, то больше всего мы думаем именно о Западных Балканах, которые традиционно более уязвимы. Так что, если говорим об этом регионе, и об отчете американской разведки, то если бы она заявила, что конфликт мог бы возникнуть здесь в 2023 году, она бы не ошиблась, как и в 2022-м, и в 25-м не ошибется также. Там в любой момент может разразиться этот конфликт", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению дипломата, существует несколько реперных точек, где все это может начаться достаточно быстро. Самые острые – Босния и Герцеговина и Косово, точнее Северное Косово, где в большинстве своем живут этнические сербы. В целом регион сложный, и больше всего его сейчас дестабилизирует президент Республики Сербской Додик. Он уже много лет активно проводит промосковскую линию, хотя начинал свою карьеру как прозападный политик. В последнее время, он активно раскручивает тему, что Сербская Республика должна исходить из состава БиГ, что она находится в чужой стране и нужно присоединиться к Сербии и так далее. По словам Александра Левченко, официальный Белград, в принципе, был бы не против, чтобы Республика Сербская присоединилась, но все же понимает, что это означает еще одну большую войну в Европе.

"Стоит отметить, что Россия давит, чтобы именно так и было, то есть, чтобы конфликт либо в Косово, либо в Боснии начался. Кремль там всех подталкивает, мол, давайте вперед, заявляйте и так далее. Пока что Западу удавалось балансировать, чтобы это не перешло в большой конфликт. Додика предупреждали, но он не очень боится европейцев. Все это официальному Вашингтону начинает надоедать. И, как видим, состоялся визит директора ЦРУ. Это не тот человек, который уговаривает и к чему-то призывает. Он приехал поставить того же Додика прямо перед фактом – либо успокаиваешься, либо будут другие рычаги воздействия применены.

Берн был заместителем госсекретаря США, послом, в том числе и в Москве. Поэтому он знает всех и кто на кого влияет. Он знает, сколько Додик взял денег, у кого и так далее. И уже президент Республики Сербской заявил, что "вы что, вы неправильно поняли меня. Никуда никто не собирается". То есть американцы достаточно уверенно и быстро провели воспитательную работу", – отметил Александр Левченко.

Что касается визита Бернса в Сербию, которая для США главный игрок в этом регионе, то, по мнению Левченко, для Запада Белград является важным тем, чтобы он не перешел под полное влияние России и Китая.

Что касается ситуации с добычей лития и протестами, то, по словам Александра Левченко, ситуация в этом направлении достаточно интересна. К примеру, Китай надеялся, что этот литий достанется именно ему, но в последний момент борьбу выиграла Германия, член Евросоюза и НАТО. И здесь начинаются протесты против разработки.

"Россияне говорят, что это Запад организовал манифестации. Но ведь Запад от этого имеет большую выгоду. То есть абсолютная нестыковка. В то же время, довольна ли Россия, что литий переходит в руки ЕС? Нет. Удовлетворен ли Китай? Совершенно недоволен. Довольна ли Германия, что она разрабатывает? Совершенно довольна. Заинтересована ли Москва, чтобы там возникла война или конфликт? Конечно, заинтересована. И я пишу постоянно в боснийских СМИ, в хорватских, в черногорских, периодически напоминая о желании России открыть еще один фронт на Балканах.

Россия фактически через Додика продолжает вопрос широкой войны на Балканах, потому что, если начать с Боснии, Сербия, которая сейчас колеблется, просто вынуждена будет поддерживать своих. Поэтому Берн, скорее всего, и приехал предупредить о том, является ли это национальным интересом Сербии, что принесет смерть тысяч, если не десятков тысяч человек. Учитывая, что Додик публично открестился от планов выхода из состава Боснии, а до этого 15 лет говорил о том, что выходит, это серьезное изменение риторики и определенное успокоение ситуации с участием США. Надолго ли, покажет время", – отметил Александр Левченко.