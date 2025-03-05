Высокопоставленные должностные лица администрации Трампа проводили негласные разговоры с Зеленским после ссоры в Овальном кабинете – CNN

После скандальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля представители команды последнего вели негласные разговоры с главой нашего государства. Представители новой администрации президента США убеждали Зеленского в важности стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее.

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Особенно настаивали они на том, что нужно сделать все для возобновления переговоров между Украиной и США до выступления Трампа в Конгрессе. Об этом пишет CNN со ссылкой на "два источника, знакомых с обсуждениями".

Издание утверждает, что чиновники Трампа вели негласные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Овальном кабинете.

"Официальные лица Трампа отметили важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее, и призвали украинцев вернуться к переговорам перед выступлением президента в Конгрессе во вторник вечером, сообщили источники. Среди обратившихся к Зеленскому был представитель Трампа в Украине Кит Келлог, сообщил один из источников."

Именно после этих контактов, отмечает издание, в аккаунте Зеленского в сети Х и появился твит, в котором он отметил, что сожалеет, что встреча в Овальном кабинете прошла именно так, как ее увидели миллионы людей во всем мире.

В то же время, как сообщили CNN в Белом доме, по состоянию на вечер 4 марта соглашение между США и Украиной по ископаемым подписано еще не было. А министр финансов Скотт Бессент, непосредственно участвующий в обсуждении соглашения, сказал Fox News, что его подписание до выступления Трампа в Конгрессе не планировалось.

"Однако представитель Белого дома утверждал, что администрация Трампа уверена, что дискуссии по возобновлению соглашения о полезных ископаемых идут в правильном направлении. Президент, который планирует затронуть войну за границей во время своей речи, включая войну между Украиной и Россией, очень хочет объявить о победе в соглашении с цитатой.

Напомним, 5 марта Трамп выступил в Конгрессе США. В более чем трехчасовой речи он заявил, что с его приходом для США начинается "золотая эра", сравнил себя с Джорджем Вашингтоном, а также сделал заявления о пошлинах, мигрантах и войне в Украине.

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