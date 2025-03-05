'Пошлины сделают американцев богаче': Трамп анонсировал новые меры и 'историческое' заявление о добыче полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на товары из ряда стран со 2 апреля. Этот шаг он назвал "защитой души нашей страны" и пообещал, что пошлины "сделают американцев богаче".

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Также Трамп пообещал в течение недели "историческое заявление" об увеличении добычи ископаемых в США. Эти заявления он сделал во время выступления в Конгрессе США 5 марта.

Введение "новой таможенной политики" Трамп анонсировал уже в начале следующего месяца.

"2 апреля мы введем новую таможенную политику: страны, которые налагают пошлины на нас, получат соответствующие пошлины от нас", – сказал президент США.

Сначала, добавил он, введение новых пошлин планировалось осуществить 1 апреля, однако потом его отсрочили на день, потому что "1 апреля – это день дурака".

Торговую войну, которую начал и продолжает де-факто Трамп, он объяснил стремлением повысить благосостояние американцев и назвал свои действия "защитой души страны".

"Я ввел 25% пошлину на алюминий, медь и сталь. Тарифы защищают не только американские рабочие места, но и душу нашей страны. Они помогут нам стать снова великими. Если вы производите свою продукцию не в Америке, то при Трампе вы будете платить пошлины. Пора нам использовать других в своих целях", – отметил Трамп, уточнив, что, возможно, будет "переходный период".

По его словам, пошлины сделают американцев богаче. Ведь, по версии Трампа, США "обворовывает почти каждая страна на Земле, и мы больше этого не допустим".

По словам Трампа, тарифы на зарубежные товары создадут рабочие места, "которых мы раньше не видели". Он добавил, что для борьбы с инфляцией республиканское правительство будет снижать стоимость жизни для граждан, в том числе расходы на топливо.

Для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности будут сокращены налоги, а также предоставлено "100% списания расходов".

Также Трамп снова упомянул о редкоземельных металлах. В этот раз – на территории США.

"На этой неделе я сделаю историческое заявление, чтобы увеличить добычу важнейших полезных ископаемых в США", – подчеркнул президент США.

OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию выступления Трампа в Конгрессе США.

Напомним , Трамп ввел новые пошлины для Канады и Мексики с 4 марта. Речь идет о 25% пошлины на импорт товаров. По словам Трампа, "не осталось места" для переговоров об избежании двумя крупными торговыми партнерами США этого решения. Президент США также добавил, что использует тарифы, чтобы "наказать" страны, которые, как он выразился, берут из экономики США, не давая ничего взамен.

Жесткие пошлины Трампа обвалили фондовый рынок: американские акции потеряли 3,4 трлн долларов. Инвесторы опасаются возможных экономических последствий, в частности, замедления роста и снижения прибыли корпораций из-за решений о введении пошлин.

В ответ Канада введет пошлины на товары США, а Онтарио грозится выключить свет американцам.

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