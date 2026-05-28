'Ощущение угрозы существует': посол рассказал, как в Польше воспринимают опасность со стороны РФ

Польша понимает потенциальную угрозу со стороны России. Страна усиливает свою армию, тратит на оборону более 4,5% ВВП, но о всеобщей подготовке к полномасштабной войне в ближайшее время речь не идет.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Радио Свобода". Он напомнил, что Варшава – одна из лидеров среди членов НАТО по военным расходам.

Польша укрепляет обороноспособность, ориентируясь на Украину

Дипломат отметил, что Польша активно перенимает украинский опыт в вопросах гражданской защиты: от организации укрытий до медицины в условиях военного конфликта.

"Мы начали сеть конференций, посвященную обмену опытом Украины во время войны. У нас уже была большая конференция по медицине на войне... Как создавать объекты гражданской защиты, бомбоубежища и тому подобное. То есть прежде всего идет подготовка гражданского населения к возможным угрозам. Министерство обороны выдало недавно руководство, в котором ориентирует, как вести себя в случае чрезвычайных и военных ситуаций", – поделился деталями подготовки Боднар.

Он добавил, что более 4,5% от ВВП страны тратится на закупку оборудования, тренировки новых войск и тому подобное. Кроме этого, созданы подразделения территориальной обороны – вроде тех, которые сформировала Украина.

"Они очень подробно перенимают украинский опыт, сотрудничают", – отметил посол.

Бондарь признал, что угрозу в Польше осознают, но гражданские надеются на то, что Россия не нападет на государство из Североатлантического альянса.

"Это ощущение угрозы существует в руководящих элитах и правительственных кругах. Но сказать, что полностью население сейчас мобилизовано на оборону или готовится к войне, мы так не скажем, потому что есть все-таки, может не иллюзия, но впечатление, что есть зонтик НАТО, что размещение американских войск поможет сдержать или отпугнуть Россию", – считает он.

Польша будет продолжать поддержку Украины

Боднар убежден, что власти РП четко понимают необходимость помогать украинцам защищаться от широкомасштабной российской агрессии.

"Большинство политической элиты, правительство, президент – они четко декларируют необходимость поддержки Украины в борьбе с Россией. Здесь нет ни дискуссий, ни противоречий, потому что Россию в Польше десятилетиями, а может, и веками воспринимают как вечную угрозу. Есть четкое понимание, что чем больше мы поддерживаем Украину, тем Украина больше может отразить угроз со стороны России и таким образом создавать меньше угроз для Польши", – объяснил посол логику страны-соседки.

В то же время часть политиков, особенно правых, говорит, что Польша уже много помогла и Украина должна быть благодарна – и эта риторика поддерживается частью польского общества.

