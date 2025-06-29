Выход Украины из Оттавской конвенции: Коваленко объяснил, что это означает и как долго продлится

Выход Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, сопровождается многими бюрократическими и техническими моментами. Поэтому эффект будет ощутим не сразу – в лучшем случае, к концу 2025 года.

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Об этом заявил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". На своем Telegram-канале он объяснил: у Украины сейчас нет того количества противопехотных мин, которое позволило бы уже завтра увидеть последствия на поле боя.

В Верховной раде Оттавскую конвенцию ратифицировали в 2005-м. На тот момент наша страна имела пятый в мире арсенал противопехотных мин и второй в мире по наличию мин ПМН и ПФМ-1. Первый арсенал по количеству этой компоненты был у России, которая Оттавскую конвенцию не подписывала.

С 2005 года Украина методично уничтожала свои запасы. И даже после 2014-го, когда началась прямая российская агрессия, государство продолжало соблюдать конвенцию (в частности, обязалось с 2015 по 2018 год утилизировать три миллиона ППМ).

"А теперь только представьте, если бы эти три миллиона мин были размещены вдоль границы с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской области. Это, грубо говоря, по четыре мины на метр (размещаются мины по другой системе, это просто для понимания масштаба). Но вместо этого мы их утилизировали.

Теперь нужно будет наверстывать упущенное и с лихвой. Думаю, вопрос о производстве противопехотных мин в Украине должен стать такого же стратегического уровня, как и производство дронов и боеприпасов", – считает эксперт.

Коваленко поддерживает "отмену" Оттавской конвенции, полагая, что это поможет Силам обороны Украины на передовой.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции, 29 июня.

– В Министерстве иностранных дел объяснили, что наша страна оказалась в неравной ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону. РФ не является участницей соглашения и с 2014 года широко использует противопехотные мины в войне против украинского народа.

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