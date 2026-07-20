«Выдающаяся личность»: Гордон не исключил назначения Билецкого вместо Сирского. Видео

Журналист Дмитрий Гордон, комментируя слухи о возможных кадровых изменениях в военном руководстве, высоко оценил командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. В то же время он подчеркнул, что назначение на высшие военные должности является исключительной прерогативой президента Украины.

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Об этом Гордон заявил в эфире с Василием Головановым.

Во время эфира Голованов обратил внимание на то, что участники акции против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны принесли плакаты с призывом заменить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким.Он попросил Гордона прокомментировать такую возможность.

Журналист заявил, что не хочет оценивать возможные кадровые решения, поскольку они относятся к компетенции главы государства.

В то же время он положительно отозвался об Андрее Билецком, отметив, что давно знаком с ним лично. Журналист не исключил назначения Билецкого главнокомандующим ВСУ.

Гордон подчеркнул, что Билецкий с самого начала полномасштабной войны защищает Украину, он является основателем "Азова" и очень хорошо воюет. Кроме того, Билецкий имеет историческое образование и является собеседником, с которым интересно обсуждать различные темы. Гордон назвал Андрея Билецкого глубокой и масштабной личностью.

"Я не хочу комментировать кадровые решения, ведь кадровые решения — это прерогатива президента, он принимает решения, исходя из огромного объема информации, которой он располагает. Что касается Андрея Билецкого — он замечательный военачальник. Я знаю его лично, неоднократно с ним общался. Он стоит на страже Родины с самого начала войны. Он создал "Азов", он вообще очень глубокая личность, историк, с которым очень интересно беседовать на разные темы. Я вам скажу — это масштабная личность. Он воюет за Украину много лет и воюет хорошо", — заявил журналист.

Гордон также высоко оценил боевую работу Третьего армейского корпуса под командованием Билецкого.

"То, как сегодня Третий армейский корпус под его руководством воюет на разных направлениях, какие инновации они применяют, как они стоят и держат фронт – это заслуживает огромного уважения", – подчеркнул журналист.