Как известно, победителя в нашей войне выбирает — в значительной степени — Америка. ВСУ — это наше всё, но без оружия не получится. Всенародные окончательные выборы победителя — через год в ноябре, промежуточные выборы его же нижней палатой Конгресса — сейчас. Речь о голосовании за спикера.

Здесь вся наша надежда — на прославленную американскую систему сдержек и противовесов. Она хорошо демонстрируется, в частности, на примере Тайваня: США около полувека назад инициировали замену его в ООН и её Совбезе маоистской КНР, но при этом продолжают его всячески поддерживать, но при этом официально признают частью КНР, но при этом прилагают максимум усилий для того, чтобы фактически он такой частью никогда не стал.

Видео дня

Так вот, эта знаменитая система всеобщего стратегического уравновешивания на днях дала страшный сбой: не поняв своевременно, что к чему, ослы-демократы не дали голосов оказавшемуся относительно умеренным спикеру Палаты представителей Маккарти (хотя накануне он пошёл на важнейшую сделку с Белым домом), в результате чего слоны-республиканцы неожиданно даже для себя выгнали его из спикеров, и теперь на это кресло претендует трампист-авантюрист-экстремист Джордан, а глупые ослы с частью слонов кусают локти, хотя у соответствующих животных локтей нет.

В заложниках этой непростительной американской дури оказалась наша страна: Джордан бесцеремонно продвигает лозунг "Ни цента Украине!"…

Не скажу, что Джордан совсем уже никто и что звать его Никак: всё же он возглавляет юридический комитет в палате, но характерен вот какой факт: даже в эти дни, когда новости о его баллотировании всюду на первых полосах, в Гугле — правда, русскоязычном, так ведь в мордоре же его друзья — на фамилию Джордан открывается сначала знаменитый баскетболист (и названные в его честь кроссовки), затем писатель, лишь после которых где-то на третьей странице выскакивает упоминание о претенденте на третью по значимости должность в Главной стране мира.

Теперь — собственно о первом туре выборов спикера Палаты представителей.

Из 435 её членов право голосовать имеют 433, в связи с чем набрать для избрания надо 217 голосов. Упомянутые 433 при этом делятся на фракции так: 212 демократов, 220 республиканцев (в отличие от верхней палаты — Сената — они, таким образом, тут в большинстве) и ещё 1 ассоциирует себя в равной степени и с теми, и с другими (то есть ни с теми, ни с другими фактически).

При таком раскладе кандидату от демократов (Хаким Джеффрис) нужно для своего избрания получить и все 212 голосов демократов, и ещё 5, что практически чрезвычайно сложно. Республиканскому же кандидату (Джим Джордан) достаточно, что бы избраться, просто не потерять более 3 голосов однопартийцев.

Но при первой попытке (17 октября) — вопреки всем уговорам, включая настойчивое пожелание Трампа, — он недобрал сразу 20 республиканских голосов, получив лишь 200 из требуемых 220.

Джордан готов пройти столько попыток, сколько понадобится для избрания, но не факт, что палата на это готова: республиканцы могут поменять своего кандидата, демократы же, с опозданием опомнившись, теперь уже обещают любому адекватному республиканцу свои голоса в поддержку.

Двухпартийно избранный (и соответственно от обеих партий зависящий!) спикер был бы, конечно в этой ситуации идеален и для Соединённых Штатов, и для Украины, да и вообще для прочности Цивилизации: слишком много перед ней сейчас вызовов.

В Главной стране мира нижняя палата Конгресса принимает судьбоносное решение. Все в ожидании.

Помоги, Боже, Украине!