Вы сами запрещаете это сделать: Порошенко ответил на призыв НБУ предоставить доказательства давления на него

Глава НБУ заявил, что обвинения Петра Порошенко в политическом преследовании безосновательны и призвал пятого президента предоставить доказательства обвинений или публично их опровергнуть. Порошенко принял "вызов" вступить в публичную дискуссию и по пунктам опроверг заявления руководителя НБУ.

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Свой ответ лидер "Евросолидарности" обнародовал в соцсетях.

"В своем сообщении Вы настаиваете, что плановые и внеплановые проверки так называемого "банка Порошенко" никоим образом не ставят под сомнение вашу независимость и безупречную репутацию. Позвольте не согласиться. Вы предложили сделать нашу дискуссию публичной - я принимаю это предложение. Отвечу вам по пунктам вашего заявления", - отметил Порошенко.

1.Петр Порошенко назвал неправдой заявление главы НБУ о том, что Нацбанк не проверяет деятельность фондов, связанных с ним.

Формально Вы проверяете банк. Но предметом Вашего интереса стали именно:

Благотворительный фонд Порошенко,

Фонд ROSHEN,

ОО "Дело Обществ",

Партия "Европейская Солидарность".

И именно по ним Вы требуете от банка документы, объяснения, а также ответ на вопрос, почему банк не признал операции этих клиентов рискованными. И еще раз попытаетесь наложить штраф. Надеюсь, хватит ума этого не делать. Вы фактически требуете трактовать деятельность благотворительных организаций как подозрительную.

И именно поэтому создается впечатление, что Ваша настоящая цель – не проверка банка, а препятствование деятельности структур, имеющих отношение ко мне. Вы не выдвигаете аналогичных требований к другим банкам или фондам, даже если те осуществляют подобную благотворительную деятельность. Ваше внимание выборочное — и это очевидно", – говорится в сообщении.

2. Пятый президент отметил, что формально эта проверка плановая, но фактически – политически мотивированная.

"Да, проверка внесена в план. Но и планы составляете Вы. В декабре 2024 года Вы запланировали проверку МИБ на февраль - май 2025-го - сразу после завершения предварительной плановой проверки за период 2022-2024 годов. верка начинается одновременно с зачисткой политического поля в стране – активизацией политических преследований, инициированных Офисом Президента, прокуратурой, ГБР и их информационными сателлитами", – заявил Порошенко.

3. "Финмониторинг не спрашивает, кто получатель помощи" – это, по словам Порошенко, еще одна неправда.

"Ваш запрос в банк содержит конкретную формулировку: "узнал ли банк перед перечислением средств от благотворительного фонда, почему тот покупает дроны для этой воинской части, а не для другой, и каким образом фонд ищет доноров". Это не финансовый мониторинг. Это — политический интерес к природе волонтерской помощи. тогда у Вас появится "основание" для установления контроля над ним "в интересах стабильности банковской системы", – отметил лидер "Евросолидарности".

4. Также Порошенко назвал ошибочным утверждение, что "НБУ не блокирует деятельность клиентов банка".

"Формально Вы не вмешиваетесь в деятельность благотворителей. Но де-факто создаете условия, при которых:

банк удерживается от обслуживания фондов;

доноры уменьшают пожертвования;

операционная деятельность усложняется из-за риска "подозрительных" оценок. Так действует не независимый регулятор, а политический инструмент давления", – подчеркнул пятый президент.

5. "Предоставление разрешения на раскрытие банковской тайны" - риторическая ловушка.

Вы предлагаете мне дать согласие на раскрытие банковской тайны "в случае обнаружения нарушений". Но Вы сами эти нарушения создаете. Только на прошлой неделе комитет НБУ оштрафовал МИБ на 20,5 млн грн – за обслуживание компании, которая имела контракт с Минобороны и к которой ни я, ни банк не имели никакого отношения. Остальные банки, работающие с этой же компанией, – без санкций. Чиновники Минобороны – без претензий. Но "банк Порошенко" – наказан. Это – избирательность, а не регуляторная объективность", – отметил Порошенко.

6.Петр Порошенко ответил на призыв публично показать доказательства давления на него:

"Вы сами запрещаете это сделать. Запрос, в котором говорится об указанных вопросах, Вы сами обозначили как документ с грифом "банковская тайна". Банк не имеет права его обнародовать – потому что Вы же можете отобрать у него лицензию. Так что если Вы действительно хотите прозрачности – снимите гриф и опубликуйте запросы НБУ. Там – и есть ответы на Ваши риторические требования."

7. Также Порошенко назвал неудачной попыткой убеждения заявление главы НБУ, что он лично гарантирует соблюдение законодательства.

"Только за последние два месяца: • Постановление НБУ №65 противоречит ч. 4 ст. 4 Закона "О санкциях", которое позволяет лицам под санкциями уплачивать налоги. Вы незаконно блокируете уплату мной налогов, что является полным абсурдом. ности. И в той версии указа, которая появилась на сайте, были юридические ошибки. Это не "прозрачность".

Обе ситуации рассматриваются Верховным Судом в рамках моего иска против Владимира Зеленского. Заседание 17 апреля. Если Вам действительно интересна дискуссия о соблюдении законодательства, можете прийти лично. А если нет – не проблема. Наши юристы подробно упомянут в суде и представят обществу все статьи закона, которые Вы и Ваши подчиненные нарушили", – резюмировал Петр Порошенко.