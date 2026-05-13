'Вы даете им возможность зарабатывать $4 млрд в месяц': в Сенате США раскритиковали Гегсета за политику в отношении России. Видео

Администрация президента США Дональда Трампа противоречит собственным целям войны против Ирана, когда смягчает санкции против России. Исламская Республика до сих пор способна атаковать союзников ракетами и дронами – это свидетельствует, что Соединенные Штаты "не выиграли эту войну".

Видео дня

Об этом министру обороны Питу Гегсету заявила сенатор-демократ от шату Нью-Гемпшир Джин Шахин. Они пообщались во время слушаний в Сенате США.

Сенатор выступила за возвращение полноценных санкций

Шахин сообщила, что ряд конгрессменов выразили обеспокоенность из-за того, что "Иран получает от России интеллектуальную поддержку для нападений на наших военнослужащих".

"Россия зарабатывает 4 миллиарда на ослаблении нефтяных санкций – потому что мы ослабили эти санкции", – подчеркнула она.

Сенатор отметила, что иранский дрон-камикадзе типа "Шахед" стоит около 35 тысяч долларов. То есть дополнительного заработка Кремля хватит на сотни тысяч БпЛА, которые поддерживают войну РФ против Украины, а также на "восстановление промышленной базы Ирана".

"Итак, если одной из целей, очерченных президентом как часть войны, является уничтожение военно-оборонной базы Ирана, не считаете ли вы, что нам следует усилить давление на РФ и вернуть санкции на российские нефтяные суда, чтобы они не продолжали финансировать Иран в этой войне?" – задала политик риторический вопрос.

Глава Пентагона начал оправдываться. "Мы знаем, что Россия не является честным игроком на многих уровнях. Но я бы сказал, что уничтожение оборонной промышленности Ирана..." – начал Гегсет.

"Но все доказательства свидетельствуют об обратном! Мы не учитываем этого, если даем РФ возможность зарабатывать 4 миллиарда долларов в месяц, оставляя санкции отмененными!" – перебила его Шахин.

Хегсет пытался говорить одновременно с сенатором. Он уверял, что уничтожение иранской оборонной промышленности якобы было "четким и убедительным".

"Что ж, мне как члену комитета это точно не понятно, потому что мы видим, что Иран до сих пор производит дроны. Они до сих пор участвуют в этом конфликте. Мы не выиграли эту войну", – отрезала Шахин.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ошибочным решение Вашингтона отменить часть санкций против РФ. Он считает, что в краткосрочной перспективе это может дать главе Кремля Владимиру Путину больше ресурсов, хотя в долгосрочной перспективе не будет иметь большого значения.

– Тем временем Россия продолжает использовать западные технологии в производстве БпЛА. Во время анализа новых фрагментов вражеских беспилотников украинские специалисты обнаружили компоненты, произведенные в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!