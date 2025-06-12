Вучич не подписал декларацию саммита Украина – Юго-Восточная Европа с осуждением российской агрессии. Документ

Президент Сербии Александар Вучич не подписал декларацию саммита Украина - Юго-Восточная Европа с осуждением российской агрессии. Мероприятие состоялось в Одессе 11 июня, а сербский политик присутствовал на мероприятии лично.

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Сам Вучич даже похвастался после саммита, что такими действиями "не предал Россию". Об этом он рассказал журналистам, пишет РТС.

Политик заявил, что визитом в Одессу не предал Россию, как писали отдельные сербские медиа, и, по его словам, "снова единственный, кто не принял декларацию" саммита в Одессе.

"И что и кого я предал? Россию? Чем? Приехав на саммит, я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и снова я единственный, кто не принял декларацию. В отличие от тех, кто принял бы все против России, все, что они могут", – сказал Вучич.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, во время саммита участники рассмотрели широкую повестку дня для укрепления региональной безопасности, включая, но не ограничиваясь, регионом Черного моря, устойчивостью и сотрудничеством. Приоритетами были: безопасность, предотвращение гибридных угроз, торговля, энергетическая безопасность, разминирование, восстановление Украины, гуманитарная помощь и реабилитация, особенно для украинских ветеранов и детей, пострадавших в результате агрессивной войны России против Украины.

Среди подписантов были следующие должностные лица:

президент Украины Владимир Зеленский,

президент Республики Молдова Майя Санду,

президент Черногории Яков Милатович,

президент Румынии Никушор Дан,

премьер-министр Республики Болгария Росен Желязков,

премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович,

премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис,

председатель парламента Республики Албания Элиза Спиропали,

первый заместитель председателя правительства и министр охраны окружающей среды и пространственного планирования Республики Северная Македония Изет Меджити,

вице-премьер-министр – министр иностранных и европейских дел Республики Словения Таня Файон.

Отмечается, что работа на саммите опиралась на обсуждения и выводы предыдущих аналогичных мероприятий, состоявшихся в Афинах (Греция) 21 августа 2023 года, Тиране (Албания) 28 февраля 2024 года и Дубровнике (Хорватия) 9 октября 2024 года.

Участники саммита подписали декларацию, в которой говорится следующее:

1. С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже 1204 дня. Это вторжение является безосновательным, незаконным и жестоким продолжением агрессии, которая продолжается с 2014 года. "Мы самым решительным образом осуждаем жестокую агрессивную войну России против Украины. Это является тяжким преступлением против украинского народа, грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, и серьезной угрозой миру, безопасности и стабильности на Европейском континенте и во всем мире",– говорится в декларации.

2. Участники признали стремление Украины к мирному урегулированию конфликта дипломатическим путем, что должно обеспечить длительный, справедливый и всеобъемлющий мир.

"В этом контексте мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды, и повторяем нашу приверженность обеспечению всеобъемлющей и устойчивой поддержки Украины и ее народа столько, сколько потребуется", – отметили они.

3. Участники обратились ко всему миру с призывом усилить помощь Украине в борьбе за ее свободу и независимость. Одновременно призвали все государства воздержаться от любых действий, которые могли бы способствовать усилиям России в войне, поскольку необходимо придерживаться решений и подходов общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

4. Полный вывод российских сил и техники со всей территории Украины, прекращение боевых действий и войны в целом, а также полное восстановление международно признанных границ Украины являются основополагающими, неотъемлемыми условиями для достижения всеобъемлющего, надежного и длительного мира.

5. Участники подчеркнули важность Черного моря для региональной и глобальной стабильности, включая продовольственную безопасность, а также обязались усиливать морское сотрудничество, защищать судоходство, критическую инфраструктуру и поддерживать свободу навигации.

6. Европейская интеграция Украины, Молдовы и других государств Юго-Восточной Европы имеет ключевое значение для стабильности и процветания как в регионе, так и во всей Европе.

7. НАТО остается самой эффективной гарантией безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата, а Украина имеет право выбирать собственные механизмы безопасности и самостоятельно определять свое будущее. "Мы подтверждаем нашу поддержку евроатлантических стремлений партнеров региона. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", – говорится в декларации.

8. Участники осудили военные преступления, совершенные Россией, в частности атаки на гражданское население, удары по критической инфраструктуре, депортации гражданских, включая детей, с временно оккупированных территорий Украины.

9. Подписанты выступили за беспристрастное и эффективное расследование всех военных преступлений, совершенных Россией, и поддержали создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

10. Продовольственная безопасность – критически важна. Украина должна иметь безопасный доступ к мировым рынкам для своей агропродукции. Необходимо обеспечить свободное судоходство в Черном и Азовском морях и прекратить нападения на порты, суда и инфраструктуру. Разминирование – первый шаг к полноценному восстановлению страны.

11. Энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться постоянным ударам. Участники подтвердили готовность усилить поддержку, привлекая частные компании для поставки оборудования и финансирования, а также развивать энергосети для укрепления энергетической стабильности.

12. Важно сохранять и усиливать санкции против России, особенно в банковском и энергетическом секторах. Необходимо бороться с обходом санкций и привлечь Россию к финансовой ответственности, чтобы страна-оккупантка компенсировала убытки. Конфискованные активы должны быть направлены на восстановление Украины согласно международному праву.

13. "Мы подтверждаем наше намерение развивать и укреплять дружеские отношения в сфере экономического сотрудничества и торговли, а также стремимся к дальнейшему продвижению торговли и экономической интеграции в регионе и между регионом и ЕС в соответствии с эффективным внедрением acquis ЕС и зоны свободной торговли между странами, которые не являются членами ЕС", – говорится в декларации.

14. Подписанты обязались участвовать в восстановлении Украины как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе. В этом процессе должны быть задействованы международные институты, частный бизнес, местные общины и партнеры из Юго-Восточной Европы.

15. В центре внимания участников саммита также гуманитарная помощь, в частности здравоохранение, помощь ветеранам и защита уязвимых категорий населения. В этом контексте Международная конференция по вопросам реабилитации и реинтеграции ветеранов, которая состоится в Хорватии в октябре 2025 года, будет иметь особое значение.

16. Стороны признали критическую важность усиления киберзащиты, противодействия дезинформации и внешнему вмешательству в избирательные процессы. Демократические системы нуждаются в защите, в частности в странах-кандидатах на вступление в ЕС. Любое вмешательство в выборы или государственные процессы является грубым нарушением международного права.

17. Стороны подтвердили важность взаимного содействия обмену информацией и опытом по противодействию кибератакам в контексте гибридной войны, а также рекомендаций по укреплению защиты информационных и коммуникационных систем с учетом собственного опыта противодействия злонамеренным кибероперациям.

18. В связи с этим участники договорились совместно работать над предотвращением гибридных угроз и провести следующую встречу стран-участниц этой декларации на уровне соответствующих ведомств в Одессе.

19. Свободная, мирная и процветающая Европа невозможна без свободной, мирной и процветающей Украины. Участники саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе остаются непоколебимо преданными этому видению.

Во время визита Вучича в Одессу состоялась его встреча с президентом Зеленским в формате тет-а-тет. Они обсудили путь Украины и Сербии к интеграции в ЕС и двустороннее сотрудничество.

Вучич заверил в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Сербии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины согласно международному праву. Также, по словам политика, его страна готова помочь в восстановлении разрушенных в результате агрессии РФ украинских населенных пунктов.

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