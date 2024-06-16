Науседа на Саммите мира призвал создать трибунал, который накажет Россию за преступления

Одной из ключевых основ для установления справедливого и устойчивого мира является привлечение России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления. Достичь такой ответственности поможет специальный международный трибунал, активизировать работу по созданию которого мировое сообщество обязано уже сейчас.

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В то же время, устойчивый мир на континенте невозможен, если Украина вынуждена будет уступить агрессору или часть своего суверенитета, или свою территорию. Об этом в ходе Глобального саммита мира в Швейцарии 16 июня заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он выразил уверенность в том, что Саммит мира в Швейцарии положит начало процессу достижения устойчивого мира в Европе – и призвал участников создать международный трибунал, который бы заставил РФ ответить за совершенные в Украине военные преступления.

"Невозможно достичь справедливого мира без привлечения к ответственности за преступления. Это нужно сделать на основе Устава ООН. Чтобы убедиться в этом, мы хотим установить специальный международный трибунал. Я призываю участников этого саммита присоединиться к этому трибуналу", – подчеркнул Науседа.

Также нельзя достичь справедливого и устойчивого мира в Украине и Европе и в случае, если агрессор в результате развязанной им войны оставит за собой хотя бы метр украинской земли или получит рычаги для давления на суверенное государство, каким было, есть и будет Украина.

"Хочу подчеркнуть, что мира в Украине можно достичь только путем полного восстановления территориальной целостности Украины. Чтобы это произошло, Россия должна прекратить свою агрессию полностью и окончательно. И без каких-либо условий вывести все свои войска и военное оборудование из Украины. Призывы к Украине пойти на компромисс в отношении своего суверенитета или целостности или призывы принять российские ультиматумы служат лишь установлению "мира", который Россия использует, чтобы продолжить войну", – отметил президент Литвы, намекнув, что здесь на руку агрессору играют и озвученные некоторыми государствами мира "альтернативные планы", которые не учитывают этих двух ключевых "столпов" справедливого завершения войны.

В то же время, по мнению Науседы, участники первого Саммита мира преимущественно разделяют сформулированное, в том числе, в его выступлении видение прекращения войны.

"Мы здесь, чтобы подержать план президента Зеленского по достижению мира. Мира справедливого и устойчивого. И давайте не забывать, что российская агрессия против Украины началась не в 2022 году, а гораздо раньше, в 2014-м, с незаконной аннексии Крыма и вторжения на восток Украины. Российская агрессивная война против Украины нарушает все принципы Устава ООН. Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства. Наша коллективная обязанность – быть полностью солидарными с Украиной в эти сложные времена, независимо от того, что нужно для украинской победы", – подчеркнул Науседа.

Он добавил: мировое сообщество имеет перед собой важнейшую задачу – добиться завершения войны России в Украине таким образом, чтобы РФ больше не смогла ни на кого нападать.

"Международное сообщество должно убедиться в том, что мир устойчив. Мы все должны согласовать механизм, каким образом удержать Россию от новых агрессий в будущем", – убежден президент Литвы.

Напомним, 16 июня в Швейцарии проходит второй день Саммита мира, в котором приняли участие более 100 делегаций из разных стран и международных организаций. По итогам двухдневного мероприятия, как ожидается, будет принято совместное коммюнике.

Также сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путину удалось "сбить" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о "мирных" переговорах. Ряд ультимативных требований, включавших разоружение Украины, снятие с РФ санкций и требование отдать России уже официально не только Крым, но и области, лишь частично оккупированные РФ, в их административных границах, Путин озвучил 14 июня.