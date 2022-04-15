ВСУ и антироссийская коалиция делают все для установления мира на украинской земле, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу различных теорий относительно вероятной продолжительности войны с Россией. Он отметил, что успехи наших военных на поле боя действительно значительные и исторически значимые, однако их пока недостаточно, чтобы окончательно прогнать оккупантов с нашей земли.

"Будем бить их больше", – сказал Зеленский в новом видеообращении к украинскому народу. Он подчеркнул, что наши Вооруженные силы и антироссийская коалиция делают все, чтобы как можно быстрее установить мир в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Санкции против России очень серьезные. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные. Поэтому на самом деле именно на этих двух направлениях (боевые действия и санкции – Ред.) и определяется, сколько будет продолжаться эта война", – сказал Зеленский.

Видео дня

Он подчеркнул, что наступление мира в Украине напрямую зависит также от объема поддержки от партнеров. Речь идет в частности о предоставлении нашей стране оружия, которое мы запросили, чтобы иметь возможность давать отпор захватчикам, а также о финансовой поддержке.

"Если кто-то говорит: год или годы, я отвечаю: в ваших силах сделать войну гораздо короче. Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полная блокировка ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война. Поэтому задача номер один – ускорение мира", – рассказал президент об общении с партнерами.

О санкциях

Очередной пакет санкций против России должен предусматривать отказ от российской нефти. Зеленский подчеркнул, что демократический мир должен осознать, что деньги, которые он платит России за энергоресурсы, на самом деле идут на разрушение демократии.

"Когда эти решения будут, мы сможем увидеть, что мир приближается", – добавил гарант.

О Вооруженных Силах Украины

Наши ВСУ блестяще выполняют свои задачи для ускорения наступления мира. Они успешно останавливают атаки российских сил и одновременно совершают успешные контрнаступления. За это президент выразил благодарность всем нашим защитникам и защитницам.

"Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты. Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице за эту огромную работу", – сказал украинский лидер.

Ситуация на деоккупированных территориях

Сейчас от оккупантов освобождены уже 918 украинских населенных пунктов разного масштаба. Там сейчас идет восстановление нормальной жизни. Объем работ, по словам президента, колоссальный.

На территории 338 освобожденных населенных пунктов уже приступили к работе гуманитарные штабы. По возможности в деоккупированных городах и селах возобновляют оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур.

Начат процесс восстановления дорог и железнодорожного сообщения. 16 апреля возобновится железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином, уже курсируют поезда между городами Сумской области.

"Команда Укравтодора и Укрзалізниці работают достаточно эффективно, и я благодарен им за эту скорость. За то, что возвращают людям ощущение нормальности жизни, которую оккупанты пытались уничтожить навсегда", – отметил президент.

Что происходит на оккупированной части Украины

На юге и востоке Украины ситуация остается очень сложной. В оккупированных врагом районах Херсонской и Запорожской областей захватчики продолжают терроризировать местное население.

Военные РФ ищут всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или государственными структурами, чтобы выведать у них информацию.

"Оккупанты думают, что им это как-то упростит контроль над территорией. Но они очень ошибаются. Они обманывают сами себя. Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что ее не воспринимает – и никогда уже не будет воспринимать – весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину. Да и что там – весь мир проиграла. Нигде уже ее не будут воспринимать", – заявил Зеленский.

Он добавил, что та жестокость, которую россияне проявляют, пытаясь захватить украинские Приазовье, Донбасс и Харьковщину, уничтожают минимальные остатки шансов на то, что люди на этих территориях хоть когда-нибудь в будущем захотят иметь какие-либо связи с Россией.

"Возможно, где-то в России за жестокость и уважают. Но в Украине за жестокость презирают. И наказывают. И это обязательно", – резюмировал украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин может в любой момент использовать ядерное оружие против Украины, к чему должен быть готов весь мир, а не только наша страна. В Кремле могут решиться на такой шаг из-за поражений на фронте.