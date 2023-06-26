Сьогодні, схоже, Петер Сійярто не просто вчергове заявив, що Угорщина блокуватиме євроінтеграцію України, а мабуть вперше публічно озвучив переговорну позицію Угорщини щодо можливого рішення про відкриття перемовин з Україною про вступ до ЄС, що скоріш за все буде винесено на голосування Ради ЄС у грудні цього року.

Видео дня

Ось частина прямої мови угорського міністра з сьогоднішньої прес-конференції в Люксембурзі:

"Якщо все залишиться так, як є, і Україна не відновить права угорської національної громади на Закарпатті, то вони (Україна - ред.) не будуть готові почати переговори про вступ з Європейським Союзом, і ми, звісно, ​​не зможемо це підтримати (початок переговорів - ред.)".

Рішення українського парламенту про продовження ще на рік перехідного періоду для навчання мовами ЄС (на основі 7 статті), яке було ухвалено 10 червня, Петер Сійярто назвав "пропагандою", зауваживши, що "це не є рішенням для угорських шкіл".

Чесно кажучи, я би не був впевнений на 100%, що в грудні Угорщина справді заблокує відкриття перемовин з Україною про вступ, якщо до того часу українське законодавство не буде суттєво змінено. Є чимало інших аргументів, які можуть переконати Будапешт, і так, я натякаю на гроші ЄС.

Але те, що Угорщина, і припускаю ще Румунія та Болгарія, будуть принципово піднімати питання прав своїх нацменшин в Україні на якомусь з етапів нашого вступу до ЄС, то це безсумнівно. Тому нам треба готуватися і шукати рішення.

Не так давно я написав коротенький бріф у рамках української програми GLOBSEC, що можна і варто зробити Україні, аби питання прав нацменшин стало не бар'єром, а трампліном для євроінтеграції України. Відразу мушу застерегти, що це пропозиції не у форматі "простих рішень" як то переселити на Закарпаття більше українців і так далі. Взагалі мене не перестає дивувати, як популізм і хайп вражає експертну спільноту в Україні.