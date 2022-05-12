Вступление Финляндии в НАТО – плохая новость для Путина: в CNN назвали главные причины

Вступление Финляндии в НАТО станет плохой новостью для президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Так, протяженность сухопутной границы РФ со странами Альянса станет еще больше.

Об этом пишет CNN. Аналитик издания Люк Макги отмечает, что, по данным НАТО, сейчас Россия имеет около 1,2 тыс. км сухопутной границы с пятью членами НАТО.

Вступление в Альянс Финляндии, с которой РФ имеет 1280 км общей границы, сделает ее формально союзником США в военном отношении, пишет CNN.

"Кроме того, что присоединение Финляндии станет плохой новостью для Кремля, это будет большим благом для НАТО", – считают в издании.

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Так, несмотря на относительно небольшое население, Финляндия является серьезной военной державой, неофициально связанной с Западом.

Ее армия десятилетиями использует американское оборудование, совместимое с союзниками по НАТО. Это означает, что она может легко присоединиться к миссиям Альянса, если захочет это сделать, объясняет CNN.

Как известно, перед вторжением в Украину Путин заявил, что, по его мнению, НАТО подошло слишком близко к РФ и должно вернуться к границам 1990-х годов до того, как соседи России или бывшие страны СССР присоединятся к военному альянсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ожидается, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО уже в ближайший понедельник, 16 мая. Сегодня утром премьер-министр страны и ее президент распространили пресс-релиз о том, что они выступают за членство в НАТО и подать заявку следует "без промедления".