Встретится с королем Чарльзом ІІІ и не только: раскрыты детали визита Зеленского в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 июня, совершил визит в Великобританию. Глава государства проведет там ряд встреч на наивысшем уровне.

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В частности, Зеленскийвстретится с королем Чарльзом ІІІ. Об этом OBOZ.UA сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Кроме встречи с британским королем Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Киром Стармером. Также глава государства встретится со спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.

В ходе визита Зеленский пообщается с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров. В Офисе президента подчеркнули, что основная цель визита – углубление оборонного сотрудничества.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина ожидает новых договоренностей по поставкам вооружения, в частности систем ПВО и других средств, необходимых для защиты от постоянных российских ударов. В то же время особое внимание будет уделено дипломатическому и санкционному давлению на Кремль. Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на "новые и сильные шаги", которые заставят Россию заплатить реальную цену за свою агрессию.

Стоит отметить, что Зеленский уже встречался с британским королем в 2025 году. В начале марта встреча украинского президента и Чарльза III была частная, в тихом королевском имении, без прямых трансляций и разговоров на камеру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли лично в Гаагу (Нидерланды) на саммит НАТО. Но там, предварительно, запланированы важные встречи, не исключены переговоры на уровне лидеров Коалиции желающих, а также разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Какк сообщал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на очередной массированный удар российских оккупантов по Украине. Глава государства заявил, что путинские войска атаковали дронами и ракетами гражданскую инфраструктуру Киева и других городов и громад. В ходе этой атаки россияне в очередной раз применили баллистические ракеты из КНДР.

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