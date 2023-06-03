У деякі вітчизняні ЗМІ проникла інформація про втечу до Росії Тари Рід - громадянки США, колишньої співробітниці офісу тоді ще сенатора Джо Байдена, яка звинувачувала екс-шефа у начебто "сексуальних домаганнях".

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Американські ж ЗМІ давно смакують заяви Тари Рід, оскільки ця особа час від часу виринає в інформаційному просторі США.

Працювала Тара Рід в офісі сенатора Байдена в 1992-1993. А звинуватила колишнього шефа в епізоді, який начебто мав місце в 1993 році і який сама ж Тара Рід кваліфікувала як сексуальні домагання, через 27 років - аж у березні 2020, акурат під час виборчої кампанії.

Домагання - за словами Тари Рід, якій у 1993 було 29 років - полягали в тому, що одного разу Байден нібито притиснув її до стіни і дав волю рукам. А ще Байден нібито поцілував їй руку. Тоді ж Тара Рід закликала Байдена вийти з президентської гонки.

Сам Байден звинувачення Тари Рід категорично відкинув. Зрештою, як відомо, ця атака на репутацію не завадила Джо Байдену стати обраним президентом.

Так чи інакше тоді ж таки, в 1993, Тара Рід залишила Вашингтон, бо - як згадувала сама в 2018 - хотіла зробити кар'єру актриси (чого не сталося) і - увага! - була розчарована американською урядовою "ксенофобією" щодо Росії.

І ще цікава деталь. В 2020 році, коли через заяву Тари Рід навколо кандидата в президенти Джо Байдена вибухнув скандал, її інтереси представляли двоє адвокатів - Дуглас Вігдор і Вільям Моран. Другий - колишній письменник і співробітник російської агенції "Спутнік".

Одкровення Тари Рід викликали у США чимало критики. Різні оглядачі звертали увагу на суперечливість її тверджень, на те що вони щораз обростають новими подробицями. А в одній публікації "Нью-Йорк таймс" вона була прямо названа російською агенткою.

І ось нарешті Тара Рід у Москві. "Спутнік" влаштував її прес-конференцію, в якій взяла участь російська шпигунка, а нині депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Марія Бутіна.

Тара Рід вибачилася перед "російськими братами та сестрами за агресивну позицію адміністрації США" і висловила бажання набути російське громадянство. Бутіна обіцяла посприяти.

У Москві Тара Рід зізналася, що нарешті почувається в безпеці і може вільно дихати. Точнісінько, як співалося 1939 року, в добу репресій, у фільмі "Цирк":

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек.

Мабуть, у кремлівської пропаганди справи зовсім кепські, якщо витягнули зі скрині цю пропахлу нафталіном дамочку.