"Всех переиграл": Лавров пожаловался на Зеленского и заявил, что Россию обманывают, потому что она "набожная"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдал очередную порцию бреда, заявив, что Россию обманывают, якобы она "набожная". При этом он заявил, что вся основа дипломатии западных стран "основана на лжи".

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Об этом он заявил во время своего интервью пропагандистским российским СМИ. Он также в очередной раз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "хочет, чтобы его слушалась Европа".

"Мы все-таки набожная нация. Наш многонациональный народ имеет много пословиц о великом терпении наших людей: "Господь терпел и нам велел", "Семь раз отмеряй, один раз отрежь", "Обещанного три года ждут". Это также свидетельствует о психологии. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная нашими долгими историческими событиями. Это все-таки какая-то надежда – ну не может же негодяй быть совсем негодяем, если говорить просто. Илья Муромец 33 года на печи лежал, тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины", – сказал Лавров.

Лавров обвинил страны Запада во лжи

По словам главы российского МИДа, обман – это "основа дипломатии Запада, и до сих пор это так".

"Можно вспомнить 1999 год, когда на саммите ОБСЕ в Стамбуле было записано: "НАТО не будет расширяться". Там было сказано другими словами, что никто не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других, и ни одна страна или организация на этом евроатлантическом пространстве не имеет права претендовать на доминирование. НАТО поступало совершенно противоположным образом", – сказал Лавров.

В то же время, по словам Лаврова, НАТО все равно расширялось, а российские усилия предотвратить "украинский кризис" провалились, в частности, в 2021 году, и таких примеров, по его мнению, "огромное количество".

"Если уже перейти к украинским делам: февраль 2014 года, 21 февраля, Германия, Франция и Польша гарантируют подписями своих министров договоренность между Януковичем и оппозицией о том, что будут проведены досрочные выборы, что до выборов будет сформировано правительство национального единства. Утром 22 февраля оппозиционеры занимают правительственные здания, выходящие на Майдан, и в эти же дни Олланд, который был президентом Франции, Штайнмайер, который тогда был министром иностранных дел, Меркель, которая была канцлером ФРГ, и, безусловно, Уильям Хейг, министр иностранных дел Великобритании, заявляют: "Янукович уехал, и никто не знает, где он". А он был на съезде своей партии в Харькове. Другое дело, что там его не очень радушно встретили, но он никуда не сбежал, он был в стране", – сказал он.

Жалобы на Зеленского и украинцев

Лавров также пожаловался, что Владимир Зеленский – "провокатор" и пытается "дестабилизировать" Россию "посредством терактов", а украинцы, мол, ведут себя за границей так, "будто они там хозяева".

"Зеленский всех переиграл. (...) Это его манера. Помимо того, что в Украине пропадают огромные деньги, в значительной степени разворовываются, поскольку процветает коррупция, он не выполняет поручения тех же американцев о сотрудничестве с Национальной службой по борьбе с коррупцией. Они просто игнорируют эти призывы и пытаются держать эти ведомства под своим контролем", – сказал Лавров.

Он также заявил, что Зеленский "разъезжает по миру с тем, что все должны его просто слушать и выполнять его приказы", но все равно по этому поводу "будет накапливаться разочарование" и его заставят сдаться.

"Почти все, кто переживает из-за того, что происходит в повседневной жизни, понимают, что это начал Запад. Но все чаще задают вопрос: "Когда же мы это закончим? Почему мы не можем сделать это как можно быстрее? Мы же сильнее!" Но у нас такого никогда не было в истории. Во Второй мировой с нами были все-таки США и Великобритания. (...) А в этот раз с нами в окопах были только военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики. Остальные – на той стороне", — сказал он, добавив, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США не являются посредником, а поддерживают Украину, "делает универсальным фронт коллективного Запада" против РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лавров заявлял, что Россия в очередной раз отвергла возможность перемирия на линии боевого столкновения. Прекращение огня, мол, возможно лишь при условии "долгосрочного, безопасного и стабильного урегулирования", под которым Кремль традиционно подразумевает выполнение своих ультиматумов.

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