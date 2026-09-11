"Всего лишь прикрытие": Бессмертный объяснил, как Путин и Трамп используют мирные переговоры

Мирные переговоры между Россией и США используются американским лидером Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в качестве прикрытия для достижения договоренностей в собственных интересах. До выборов в РФ глава Белого дома будет поддерживать военного преступника, а после – Путин начнет действовать в интересах Трампа.

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В этом убежден дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010–2011 гг.) Роман Безсмертный, передает Эспрессо. Он добавил, что в конечном итоге обоих политиков могут ждать серьезные последствия.

Полное отсутствие дипломатии

По словам Безсмертного, в переговорном процессе нет никаких дипломатических усилий.

"Это не переговоры, а занавес, который уже давно разыгрывают Виткофф, Кушнер и Трамп. Занавес, за которым происходит элементарное мародерство", – подчеркнул он.

Речь идет о своеобразных договоренностях между Трампом и Путиным, которые не являются частью полноценных отношений между США и Россией. По мнению дипломата, мирный процесс в таком формате фактически служит прикрытием для договоренностей, отвечающих личным интересам обоих политиков.

Безсмертный также предсказал, что поведение Трампа и Путина может меняться в зависимости от политической ситуации в США и России.

То есть до 20 сентября американский президент будет демонстрировать лояльность к российскому лидеру и поддерживать риторику о его готовности к переговорам.

После этой даты, по прогнозу Безсмертного, уже Путин может начать поддерживать Трампа, "спасая его от катастрофы довыборов в США 3 ноября".

Последствия будут

В то же время Безсмертный убежден, что такая политическая игра в конечном итоге будет иметь серьезные последствия для обоих лидеров.

"На самом деле обоих ждет катастрофа. Кремлевского преступника – гильотина трибунала. А вашингтонского мародера, короля Манхэттена, – катастрофическое поражение на этих выборах", – подытожил он.

Напомним, 9 сентября Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского лидера, теперь все зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

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