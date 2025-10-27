'Всегда рады приветствовать друзей': Сибига подтвердил, что Уиткоффа пригласили в Украину

Киев пригласил специального представителя Белого дома Стива Уиткоффа, а также других американских чиновников посетить Украину. Это приглашение "всегда остается открытым".

Видео дня

Это подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В понедельник, 27 октября, он выступил на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Трансляция велась в YouTube-канале МИД.

"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", – сказал глава дипломатического ведомства.

Сибига отметил, что "для наших американских союзников не нужно дополнительных приглашений, ведь оно всегда остается открытым".

Что предшествовало

Добавим, что в конце сентября заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица сообщал, что Уиткофф "не отрицал возможности воспользоваться приглашением посетить Украину".

Чиновники администрации Дональда Трампа еще не приезжали в нашу страну, кроме спецпредставителя президента США Кита Келлога, который посещал Украину несколько раз.

Как писал OBOZ.UA, во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом переговорщик Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию, требуя отдать России всю Донецкую область, заявляло издание The Washington Post. Американец аргументировал это тем, что регион является "преимущественно русскоязычным".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!