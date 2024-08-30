Все заседания местных советов должны фиксироваться на видео и храниться: нотариус объяснила нюансы

Вступила в силу норма закона "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" по обеспечению прозрачности местного самоуправления". Таким образом, с 14 августа все местные органы самоуправления обязаны вести видеофиксацию, хранить и публиковать видео своих пленарных заседаний.

Видео дня

Об этом напомнила нотариус, доктор философии в области права, профессор Виктория Деревянко. Она уточнила, что видеофиксации подлежат даже заседания постоянных комиссий.

"Теперь все заседания местных советов должны фиксироваться на видео, которое затем сохраняется не менее пяти лет. Запись заседания необходимо опубликовать безотлагательно после его завершения, не позднее следующего дня", – отметила юрист.

При этом после завершения войны и прекращения военного положения всем местным советам придется транслировать свои заседания онлайн (за исключением заседаний, где будут рассматривать информацию с ограниченным доступом).⁣⁣

В указанном законе определяется, что пленарные заседания советов транслируются в интернете в режиме реального времени. В ходе сессии совета депутаты, должностные лица местного самоуправления и все другие докладчики обязаны использовать государственный язык.

Кроме трансляции в режиме реального времени и хранения записи заседаний должны оставаться в открытом доступе. Также в открытом доступе должны быть опубликованы все приложения к проектам решений и повестки дня постоянных комиссий.

Закон также предлагает создать открытый реестр объектов права коммунальной собственности территориальных громад. Информация о результатах инвентаризации имущества также должна быть публично обнародована.

Как сообщал OBOZ.UA, Ассоциация городов Украины презентовала Концепцию восстановления местного самоуправления в Украине на следующие 10 лет. Концепцию разрабатывали с участием международных партнеров для определения стратегических целей развития местного самоуправления. Документ предусматривает отказ от военных администраций и проведение местных выборов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!