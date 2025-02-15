'Все возможно': Хегсет не исключил возвращение Украины к границам 2022 года

Возвращение Украины до границ 2022 года, то есть до начала полномасштабного российского вторжения, не исключено. Но деоккупация всех наших территорий, которые враг захватил с 2014-го, – нереалистичный сценарий.

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Такое мнение озвучил Пит Хегсет, министр обороны Соединенных Штатов Америки, передает RP. На совместной пресс-конференции с главой МО Польши Владиславом Косиняком-Камишем он заявил: то, какими будут границы после урегулирования, является частью дискуссий между Украиной, Россией, США и, возможно, Европой.

Отвечая на вопрос, видит ли он возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до полномасштабной войны, глава Пентагона сказал, что "все возможно".

"Моя задача заключалась в том, чтобы внести в наши переговоры определенную ноту реализма: возвращение к границам, существовавшим до 2014 года, очень нереалистично", – считает Хегсет.

Также "маловероятны", по его мнению, присутствие американских войск на украинской территории и присоединение Киева к НАТО.

Напомним:

– Ранее Хегсет уже заявлял, что наша страна "никогда не вернется" к границам 2014 года. Но это якобы не уступка Путину а, как высказался глава Пентагона, "решение реальности".

– На заседании "Рамштайн" 12 февраля Хегсет также называл идею возвращения Украины в границы 2014-го "нереалистичной".

Как писал OBOZ.UA, во время визита в Варшаву Пит Хегсет сказал, что Владимиру Путину не удалось оккупировать всю территорию Украины. Храбрость украинцев и союзников, стоявших рядом с ними, не позволила кремлевскому диктатору достичь того, чего он хотел.

Министр обороны США прибыл в польскую столицу вечером 13 февраля. Визит в Польшу был завершающим в трехдневном пребывании нового главы Пентагона в Европе.

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