'Это не уступка Путину': глава Пентагона объяснил свои слова о границе 2014 года. Видео

Глава Пентагона Пит Хегсет вновь заявил, что Украина "никогда не вернется" к границам 2014 года, но добавил, что это якобы не уступка российскому диктатору Путину. По его словам, это "решение реальности".

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С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля. Министр обороны США отметил, что в конце концов ни Украина, ни Россия не получат того, к чему они стремятся.

"Это признание реалий жесткой силы на местах после больших жертв и инвестиций, принесенных сначала украинцами, а затем союзниками, а затем осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет своего рода разграничением, которую не хочет ни одна из сторон", – добавил он.

По словам министра, он не может объявлять, как именно президент США будет вести эти переговоры: "какие уступки будут сделаны, а какие уступки не будут сделаны".

"В конце концов эти переговоры ведет президент Трамп. Все на столе. В его разговорах с Владимиром Путиным и Зеленским то, что он решает разрешить или не разрешить, находится в компетенции лидера свободного мира, президента Трампа", – заявил глава Пентагона.

Хегсет подчеркнул, что его заявление о нереалистичности членства Украины в НАТО отражает позицию Трампа. Однако он намекнул, что полностью этот вариант не исключен.

Также он добавил, что вопросы дальнейшей помощи Украине, в частности, ее возможное сокращение или расширение, могут быть включены в переговоры по урегулированию. В то же время, все переговоры по урегулированию войны будут вестись как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA:

– на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн" 12 февраля Пит Гегсет назвал идею возвращения Украины в границы 2014 года "нереалистичной". Кроме того, по его словам, США не считают, что членство Украины в НАТО может стать результатом дипломатических переговоров.

– Также Хегсет прокомментировал переговоры Дональда Трампа с кремлевским диктатором Путиным. Он заявил, что усилия США по достижению мира в Украине нельзя считать "зрадой".

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