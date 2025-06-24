Путін, звичайно, може на кожній своїй прес-конференції розповідати що росіяни б’ють по українських військових об’єктах. Або по енергетичних. Або по інших об’єктах інфраструктури чи так званих центрах ухвалення рішень.

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Але сьогоднішні удари балістикою по школі, лікарні чи дитячому садочку Дніпрі ще раз нагадують, що насправді всі ці удари по військовій інфраструктурі — це лише привід і виправдання терору проти цивільного населення.

Хтось зможе спростувати твердження, що Дніпро — один із найбільших в Україні центрів промисловості? Звичайно ж ні. Всі ми жили біля його гігантських воєнних заводів ще у радянські часи і чули, як вночі гуде "Південьмаш".

Чи має це вирішальне значення для Путіна? Ні, не має. І він не просто залякати населення великих промислових центрів хоче. Він прагне щоб це населення "схаменулося" І натиснуло на свою ж "антиросійську владу". Бо ж населення насправді — російське. Це ж кожний школяр у Росії знає. А влада, яку обирали під гаслом домовленостей із ним, із Путіним, це населення зрадила. Злякалася бандерівців￼. А мешканець Харкова, Одеси, Дніпра чи Києва точно знає — якщо Путін б’є так значить любить. А як інакше? ￼

А інакше — він тільки посилює ненависть кожного до себе і терористичної держави яку він очолює. І населення якої байдуже дивиться на українські страждання. А то із стриманим чи нестримним захопленням: ось як ми вміємо!

Адже вбивство жінок і дітей — найкраща розвага раба.