Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории страны есть по меньшей мере три десятка площадок, пригодных для размещения российских ракетных систем "Орешник". В настоящее время идет выбор локаций, которые обеспечат минимальное расстояние до потенциальных целей.

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Об этом сообщает государственное пропагандистское агентство "Белта". Лукашенко также подчеркнул, что в Беларуси сохранены площадки для размещения стратегических ядерных ракет.

"У нас три десятка таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть будем вместе нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", – добавил Лукашенко.

Белорусский диктатор, говоря о ракетной системе "Орешник", отметил ее исключительную мощность и эффективность, что, по его словам, якобы продемонстрировало применение этого оружия по заводу "Южмаш" в Украине.

"Это там, где производилось в Советском Союзе, в том числе ракетное оружие. А затем ядерными боеголовками оснащалось. Огромный завод. Глубиной 4-5 этажей под землей. Его нет. Один удар "Орешника", и этого завода практически нет. На всю глубину", – заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории страны российскую ракетную систему "Орешник". По его словам, Беларусь очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи границ со стороны Польши и Литвы.

Напомним, что баллистическая ракета "Орешник", которую Россия применила для удара по Днепру 21 ноября, была оснащена несколькими боеголовками, однако они не содержали взрывчатки. Благодаря этому нанесенный ущерб был минимальным, поскольку ракета несла обучающую боеголовку.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия нанесла удар по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник", стремясь направить "стратегический сигнал" в ответ на использование Украиной западных ракет для ударов по территории РФ. Однако российский диктатор Владимир Путин соврал о новизне этой ракеты и количестве подобных образцов на вооружении России.

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