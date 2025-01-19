Хербст: предоставление современного оружия Украине принесет устойчивый мир и Нобелевскую премию Трампу

Американский аналитический центр Атлантический совет разработал "восемь больших идей" для администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Реализация этих идей поможет новому главе государства добиться достижения американских интересов и завершить русско-украинскую войну.

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Среди прочего план предполагает продолжение и усиление помощи Украине, что в конечном итоге может принести Трампу Нобелевскую премию мира. В этом убежден экспосол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Хербст, пишет "Голос Америки".

Предложенные Атлантическим советом "восемь больших идей для второй администрации Трампа", в том числе относительно возможных путей завершения российско-украинской войны, разрабатывались с учетом предвыборного обещания Трампа "всколыхнуть правительство США и мир ради достижения американских интересов". Их реализация, полагают в Атлантическом совете, может принести Трампу Нобелевскую премию мира.

В частности, по словам Хербста, новоизбранный президент должен продолжить оказывать помощь Украине.

"Это может быть займ, но он должен включать современное оружие – конечно, армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) и истребители F-16, но, возможно – больше", – подчеркнул Хербст.

Усиление помощи, считает дипломат, гарантирует, что российский диктатор Путин в конце концов поймет: продолжение агрессии "не приведет к приобретению дополнительных территорий".

Такой подход, по мнению Хербста, способен помочь достичь устойчивого мира и "мог бы принести Трампу Нобелевскую премию мира".

Кроме этого, Атлантический совет предлагает администрации Трампа создать "железный купол для Америки", ведь сейчас, пишут аналитики, противоракетная оборона США по сути охватывает только столицу.

Приоритетами для нового президента также должно стать лидерство США в 5G и обеспечение будущего доллара на фоне попыток ряда стран создать новые трансграничные платежные системы, чтобы обойти американскую валюту, в частности, из-за санкций. При этом новый президент не должен прибегать к угрозам, которые только подтолкнут такие страны, как Индия и Бразилия, к поиску альтернатив. США должны инвестировать значительные средства в будущее долларовой сети, а также лидировать в цифровых активах

Аналитики также предлагают Трампу создать "волонтерский бизнес-корпус США", который усилит "мягкую силу" США и экономически расширит потенциал финансовых корпораций, в частности, с привлечением знаний и опыта пенсионеров – только в этом году на пенсию выйдут 65 миллионов американцев.

Важно для Трампа стать "президентом стратегической стойкости": наработать законы, необходимые для спасения жизней и уменьшения ущерба в случае возникновения катастроф, в частности, по ситуации со страхованием.

Следует новой администрации сконцентрироваться на создании конкурентоспособной оборонной экономики, а также укреплении морской отрасли путем интенсификации кораблестроения и сотрудничества с союзниками.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Трамп может изменить конституционный строй США. Речь идет о возможных планах по лишению независимости правоохранительных органов и средств массовой информации страны и передаче их крупным технологическим компаниям под "власть соуправления" Целью таких действий является попытка сконцентрировать максимальную власть в руках американского лидера.

Конфиденциальный документ, в котором об этом идет речь, получило агентство Reuters.

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