'Все попытки российских угроз были отвергнуты': Зеленский провел совещание и раскрыл новые детали переговоров в Стамбуле. Фото

Президент Владимир Зеленский 19 мая провел совещание касательно дипломатической работы Украины, направленной на завершение войны и установление реального и надежного мира. Министр обороны Рустем Умеров доложил о работе нашей делегации и конкретные детали переговорного процесса в Турции.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Он подчеркнул, что Украина на встречах 15-16 мая продемонстрировала готовность приближать мир. А вот действия российской стороны еще раз указывают на необходимость давления на Москву.

"Делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты", – отметил Зеленский.

Наше государство настаивает на полном и безусловном прекращении огня, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Остановка обстрелов должна быть достаточно длительной и с возможностью продолжения.

"Наше предложение, согласованное с партнерами, – 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы ко встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну", – заявил Зеленский.

Фактически самым большим результатом встречи в Турции стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. По состоянию на 19 мая наша команда прорабатывала детали этого обмена.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Андрей Ермак доложили о встречах и контактах с представителями США и европейскими партнерами – представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции. Андрей Ермак представил позиции ключевых стран. Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Благодарен за поддержку.

Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", – проинформировал президент.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Переговоры в Турции с представителями Российской Федерации состоялись 16 мая.

– По словам заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, на встрече в Стамбуле российская делегация пыталась оказать психологическое давление на украинскую сторону, но это не сработало.

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