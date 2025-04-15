'Все не так просто': Писториус озвучил сомнения в поставках Украине дальнобойных ракет Taurus

Исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) выразил скептицизм относительно плана предполагаемого будущего канцлера Германии Фридриха Мерца (ХДС). А именно поставить в Украину крылатые ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами.

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На конференции СДПГ в Ганновере он опроверг заявления о том, что он всегда был за такую помощь оружием и добавил, что "не говорил такого". Его цитирует NTV.

Писториус также заявил, что не понимает, почему в Германии существует тенденция всегда публично обсуждать системы вооружения.

"Я никогда этого не говорил. Не все так просто. Хотя есть веские аргументы в пользу предоставления Taurus, есть также много веских аргументов против. И только часть можно обсуждать публично", – подчеркнул министр.

Писториус также выразил скептицизм по координации с союзниками.

"Я не знаю ни одного европейского партнера с такой системой. Поэтому такое голосование также является определенной проблемой", – сказал политик, который, вероятно, останется министром обороны в новом черно-красном правительстве.

Подробности

Из европейских союзников только Великобритания и Франция поставляли Украине крылатые ракеты. Однако почти идентичные оружейные системы под названием Storm Shadow и Scalp считаются менее точными, чем Taurus. Также они имеют гораздо меньший радиус действия.

Ракеты Taurus

Это крылатые ракеты класса "воздух-земля" большой дальности. Их основное предназначение – поражение важных наземных целей на больших расстояниях с высокой точностью.

Производитель ракет – Taurus Systems GmbH – это совместное предприятие немецкой компании MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics.

Стоимость одной ракеты – около 1 миллиона евро.

Характеристики ракет Taurus

Длина: около 5 метров.

Масса: около 1400 кг.

Дальность полета: более 500 км (может варьироваться в зависимости от модификации).

Система наведения: использует комбинированную систему, включающую инерционную навигацию, GPS и систему сравнения рельефа земли для повышения точности.

Боевая часть: ракета оборудована проникающей боевой частью MepHisto, позволяющей пробивать укрепления и бетонные сооружения.

Скорость: ракета летит на дозвуковую скорость (приблизительно 0.8-0.9 Маха).

Высота полета: крылатая ракета может лететь на очень малой высоте во избежание обнаружения радарами.

Ракеты Taurus используются для высокоточных ударов по критически важным целям, таким как командные пункты, укрепленные объекты или инфраструктурные объекты врага. Они способны наносить значительный ущерб даже хорошо защищенным объектам благодаря своей проницаемой боевой части и высокой точности.

Эти ракеты были приняты на вооружение Германией и Испанией и могут запускаться с таких самолетов, как Tornado и Eurofighter Typhoon.

Накануне, 14 апреля, стало известно, что в случае своевременного избрания в начале следующего месяца канцлер Фридрих Мерц планирует первый визит непосредственно в Украину. Президент Владимир Зеленский пригласил глав государств и правительств на саммит "коалиции желающих" 9 мая.

13 апреля Фридрих Мерц, который в ближайшее время может стать канцлером Германии, прокомментировал ракетный удар россиян по городу Сумы, в результате которого погибли 34 человека и около 100 получили ранения. Также Мерц еще раз повторил, что после консультаций с Францией и Великобританией передаст Украине крылатые ракеты Taurus KEPD-350, которые она давно просила.

Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц заявил, что был бы готов передать Силам обороны Украины немецкие дальнобойные ракеты Taurus, но при условии, что соответствующее решение поддержат лидеры ЕС. Политик отметил, что придерживался такой позиции и раньше.

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