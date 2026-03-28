'Все на самом деле просто': Сикорский обвинил сторонников Орбана в помощи Москве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пользуется поддержкой страны-агрессора РФ. Соответственно те, кто поддерживают Орбана, помогают таким образом Москве.

Об этом Сикорский написал на своей странице в соцсети Х. Он объяснил, что Москва поддерживает венгерского премьера, потому что тот саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и финансирование для Украины.

"Поэтому тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Все на самом деле так просто", – отметил министр.

Ранее Сикорский раскритиковал польского президента Кароля Навроцкого за фактическую поддержку "сторонников Путина". Такое заявление он сделал после того, как стало известно, что Навроцкий собирается поддержать пророссийского лидера венгерского правительства перед парламентскими выборами, которые состоятся в Венгрии в середине апреля.

Сикорский напомнил, что Орбан прямо сейчас "блокирует 20-й пакет санкций против России и возвращение 2 миллиардов злотых за оборудование, переданное Украине польской армией".

Кроме того, глава МИД Польши также говорил о том, что Венгрия должна была бы понимать Украину в ее борьбе против агрессии Российской Федерации, ведь Будапешт и сам переживал оккупацию солдатами Красной армии. Однако уроки истории не вызвали чувства солидарности – и это шокирует.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше с возмущением отреагировали на признание главы венгерского МИД Петера Сийярто "постоянных контактов" с руководством страны-агрессора России. В частности, глава польского правительства Дональд Туск считает, что венгр докладывает Москве о переговорах лидеров ЕС.

Такие регулярные доклады являются позором, отметил Туск. Также на признание Сийярто отреагировал его польский коллега Радослав Сикорский.

