Венгрия должна понимать Украину в ее борьбе против агрессии Российской Федерации, ведь Будапешт и сам переживал оккупацию солдатами Красной армии. Однако уроки истории не вызвали чувства солидарности – и это шокирует.

С соответствующими заявлениями выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В комментарии медиа глава внешнеполитического ведомства раскритиковал позицию венгерских властей.

Пропагандой враждебности к Украине Будапешт пытается воспользоваться на выборах

"Знаете, вещь, которая меня шокирует – фундаментально – это то, что пока Украина защищается от мощи российской армии, венгры когда-то понимали, как это", – сказал дипломат.

Он напомнил, что "Будапешт был захвачен дважды в XX веке, но один раз – Красной армией".

"Я ожидал бы гораздо большего чувства солидарности от Венгрии к Украине. Но вместо этого, с помощью государственной пропаганды и частных, но контролируемых правительством СМИ, правящая партия сумела создать климат враждебности к жертве агрессии", – подчеркнул Сикорский.

Как отметил руководитель МИД Польши, власти Венгрии "сейчас пытаются использовать это на всеобщих выборах". "Это шокирует", – добавил он.

Напомним, что парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля 2026 года. Премьер-министр Виктор Орбан, который руководит страной с 2010-го, впервые за много лет получает неутешительные результаты предварительных соцопросов. Оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, имеет примерно 50% поддержки (согласно опросу Zavecz Research, проведенному 22–28 февраля). За партию "Фидес" готовы проголосовать 38%, еще около 20% избирателей пока не определились.

– 10 марта парламент Венгрии поддержал резолюцию, в которой выступил против вступления Украины в Европейский Союз и дальнейшего предоставления ей военной и финансовой помощи. Этот документ поддержали 142 депутата, против проголосовали 28, четверо воздержались.

– Накануне премьер Виктор Орбан цинично объяснил, почему он "заинтересован в сохранении Украины": для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то, что их разделяет.

