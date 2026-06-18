«Все «красные линии» давно пересечены»: антироссийский активист объяснил, что стоит за российскими обстрелами Киево-Печерской лавры

Удары России по Киево-Печерской лавре свидетельствуют о дальнейшей эскалации войны и отсутствии каких-либо "ограничений" в выборе целей. На этом фоне аналитики и активисты говорят об изменении самой логики российских атак.

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В то же время в публичном пространстве всё чаще звучат заявления о том, что "красные линии" в этой войне уже давно исчезли. Такой прогноз высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

По его словам, говорить о "пересечении красных линий" в контексте ударов по культурным или духовным объектам уже поздно, ведь, по его мнению, эти границы давно не существуют.

"Я бы не говорил о каких-то Рубиконах и "красных линиях"". Это немного банально. Все эти Рубиконы и линии давно преодолены. На мой взгляд, это сигнал: мол, для нас не имеет значения, по каким целям наносить удары, мы не остановимся, мы будем продолжать", — отметил Обухов.

Он также утверждает, что внутри российского руководства сформировалась логика "окончательного выбора", при которой война рассматривается как борьба за выживание режима.

"В их головах, начиная с первого лица – Путина и его окружения – есть понимание, что у них нет другого выбора –: либо победа, либо все они отправятся на тот свет", – сказал он.

Комментируя дипломатические усилия Украины, активист заявил, что переговорные инициативы Киева, по его мнению, не принесут результата.

"Путин не пойдет ни на какие переговоры или встречи, ему это не нужно", – отметил Обухов.

Он также связал позицию Москвы с международной поддержкой Украины, в частности с поставками систем ПВО.

"Ему (Путину, – ред.) достаточно того, что есть контакт с Трампом, есть негласные договоренности о том, что пока Трамп не будет поставлять то критически важное вооружение, которое нужно Украине. Прежде всего речь идет о Patriot. Украине нужны не просто ракеты, но и батареи, которых не хватает ни в Одессе, ни в Киеве, ни в Днепре. Поэтому Москва чувствует себя уверенно. В Украине много говорят об уничтоженных российских НПЗ, но давайте вспомним историю", – объяснил эксперт.

Обухов также провел историческую параллель с завершающим этапом Второй мировой войны, утверждая, что Россия действует по логике, которую он сравнивает с поведением нацистской Германии.

"Когда союзники уже окружили Германию, когда танки стояли в 100–200 километрах и были готовы войти, разве Гитлер сказал: "Мы сдаемся, давайте остановимся, не трогайте Германию, а всё остальное – ваше"? Такого не было. Тогда почему вы ждете от Путина того, чего не сделал Гитлер? Ведь Россия сегодня, по сути, является наследницей того Рейха, и неонацизм там в полной мере. Для меня это очевидная истина", – резюмировал он.

Ранее Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" опубликовал снимок, на котором видно, как российский беспилотник попал в Успенский собор во время атаки в ночь на 15 июня.

В результате удара возник пожар, были повреждены элементы интерьера храма, в частности иконостас, росписи и фрески. После обстрела из собора эвакуировали старинные иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы. Для посетителей комплекс временно закрыли.

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