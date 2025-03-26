'Все хотят войти в историю': Зеленский выразил уверенность, что партнеры не предадут Украину

Президент Владимир Зеленский считает, что вероятность того, что партнеры могут предать Украину и оставить ее один на один с трудностями и вызовами, практически равна нулю. "Я не верю, что так произойдет", – отметил он.

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Об этом Зеленский сказал в интервью американскому журналу Time. Он прокомментировал возможность негативного развития событий, при котором следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, а Украина будет оставлена партнерами сама на себя.

"Это было бы предательством со стороны наших партнеров. И я думаю, что шансы на то, что это произойдет, практически равны нулю. Потому что тогда нам придется признать потерю НАТО, ЕС, Европы, прежде всего Америки и всех нынешних лидеров. Все лидеры разные, но у них есть свои амбиции. Они видят свою роль в истории. Многие из них уже не молоды. Они хотят войти в историю как лидеры, добившиеся успеха. Поэтому я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, не верю", – подчеркнул гарант.

Он подчеркнул, что самое важное сейчас – найти такое мирное соглашение, которое объединит украинскую нацию, а не разъединит ее. Это должно быть соглашение о справедливом мире.

"Тогда нация сможет решить следующий вопрос – как восстановиться справедливым способом. Я думаю, что мы увидим всплеск морального духа. Необходимость восстановления не будет проблемой, а наоборот. Мы будем знать, что мы спасли страну, спасли нашу независимость, и теперь мы можем все это отстроить. И это будет действительно большим источником позитива", – сказал Зеленый.

При этом, скорее всего, перед Украиной будет стоять ряд вызовов: демографический кризис, восстановление инфраструктуры, потребности ветеранов и многие другие проблемы, признал президент. Однако их можно будет решить, и люди, видя положительные перемены, будут возвращаться из других стран.

"Если дни после войны будут не серыми, а светлыми, то мы увидим, что мы поднимаемся. Будут инвестиции, среди прочего. Тогда не будет иметь значения, где я буду. Честно говоря. Я думаю, что когда народ почувствует этот подъем, тогда народ важнее любой роли, которую играют политики. Потому что народ – тот, кто может вернуть нас к жизни. В таких обстоятельствах лидерство больше похоже на менеджмент, а не на трудные времена, когда нация нуждается в лидере", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от "Саммита желающих", который состоится в Париже. Главная цель встречи – определить, какие страны готовы предоставить гарантии безопасности Украине и поддержать контингент.

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