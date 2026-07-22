"Атмосфера очень токсичная": Зеленский рассказал о сигналах из окружения Путина

Текущая ситуация на фронте и украинские удары на большие расстояния создали вокруг российского диктатора Владимира Путина "токсичную атмосферу". Окружение лидера Кремля уже осознает его ответственность за войну, последствия которой ощущают на себе простые россияне.

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Об этом во время своего традиционного видеообращения к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина готова к справедливому завершению войны и ждет соответствующих шагов от РФ.

Давление на Кремль усиливается

Глава государства отметил, что успехи Украины на фронте, усиление атак по ключевым военным объектам РФ с применением дальнобойных средств поражения создали "очень токсичную атмосферу" вокруг Путина. По словам Зеленского, именно он несёт ответственность как за начало войны, так и за её затягивание.

"Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне. Его окружение это понимает, сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам. Российское общество все больше начинает это ощущать. Нужны решения, чтобы наступил мир. Украина давно к этому готова, сейчас мы делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным", – подчеркнул президент.

Дипломатические усилия по достижению мира продолжаются

Он добавил, что провел беседу, в которой принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица со спецпосланцами Белого дома Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером.

"Дипломатический трек, дипломатический процесс для нас продолжается каждый день. Мы не останавливаемся в попытках остановить эту войну, главное – чтобы россияне действительно были готовы к прекращению войны", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее западные СМИ отмечали, что Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны, которую он начал и ведет в Украине. Причем растет как военное, так и экономическое, и политическое давление, которое в сегодняшних реалиях гораздо сложнее сдерживать, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, уровень доверия к лидеру Кремля и рейтинг одобрения его деятельности за неделю с 29 июня по 5 июля снова упали. Предварительно причиной назван дефицит топлива и рост цен на него. Также среди россиян беспокойство вызывает вопрос, издаст ли лидер Кремля приказ о всеобщей мобилизации.

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