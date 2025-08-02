'Все, что нужно знать о намерениях Путина': Британия в ООН отреагировала на ракетный обстрел Киева

Несмотря на циничные заявления России о ее якобы преданности миру, настоящая цель страны-агрессора заключается в том, чтобы уничтожить жизнь и свободу в Украине. Свои реальные намерения российский диктатор Путин наглядно демонстрирует ударами по гражданским украинцам, убийствами женщин и детей.

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Об этом заявила постпред Великобритании при Организации посол Барбара Вудворд в пятницу на заседании СБ ООН. Она подчеркнула, что Россия пренебрегает всеми международными обязательствами.

"Атаки России по гражданским, детям и гражданской инфраструктуре раскрывают все, что нужно знать о намерениях президента Путина. Каждый российский удар – это не преданность миру, а попытка уничтожить жизнь и свободу в Украине – несмотря на обязательства России по международному праву, Уставу ООН и статус России как постоянного члена этого Совета", – заявила представительница Британии.

Вудворд подчеркнула, что удары России продолжают усиливаться, а потери среди гражданских украинцев – увеличиваться.

"Поэтому мы повторяем призыв президента Трампа к президенту Путину принять содержательное участие за столом переговоров", – сказала британский дипломат.

Она добавила, что только накануне Совет Безопасности ООН почти единодушно призвал Россию к немедленному, полному и безусловному прекращению огня.

"Это остается нашим призывом и сегодня", – подчеркнула Вудворд.

Напомним, что Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Поводом для этого стал последний удар российских оккупантов по мирным жителям украинской столицы. Заседание Совета Безопасности ООН состоялось вечером 1 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин в очередной раз цинично заявил, что выступает за "мир" в Украине, и назвал условия прекращения огня. Российский главарь заявил, что он якобы готов остановить войнупри условии выполнения Украиной ультиматумов, озвученных им в июне прошлого года. Об этом он сказал 1 августа во время встречи с белорусским самопровозглашенным правителем Александром Лукашенко на Валааме.

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