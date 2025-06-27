"Все чаще интегрируется в оружие": Зеленский призвал международных партнеров ограничить экспорт ИИ-технологий в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество ограничить экспорт новейших технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ), в Россию. Он также отметил необходимость немедленного усиления контроля за другими инновациями, которые могут быть использованы в военных целях.

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Об этом во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ, заявил глава государства. По его словам, нужно дальнейшее давление на каждого субъекта в мире, кто помогает РФ хранить экспорт, транспортировать нефть, искать схемы для обхода финансовых ограничений.

Зеленский подчеркнул, что искусственный интеллект все активнее интегрируется в боевые системы и оружие, в частности в дроны и ракеты. В связи с этим, по его мнению, страны-партнеры Украины должны включить ИИ в перечень приоритетов экспортного контроля.

Президент настаивает на ограничении поставок в Россию не только готовых моделей ИИ, которые могут быть адаптированы для военных нужд, но и инструментов для их обучения: облачных сервисов, мощных вычислительных систем и специализированных датасетов, в том числе спутниковых снимков.

"Уже сейчас необходимо установить ограничения на поставки в Россию готовых моделей искусственного интеллекта, пригодных для военного применения. Также – инструментов и сервисов для тренировки искусственного интеллекта, в частности облачных сервисов, высокопроизводительного вычислительного оборудования, а также специализированных датасетов, включая коммерческие спутниковые снимки", – заявил он.

Глава государства обратил внимание на то, что несмотря на введенные санкции, страны Запада до сих пор продолжают поставлять России критические компоненты. По словам Зеленского, украинские специалисты зафиксировали сотни типов иностранных деталей в российских дронах и ракетах. В частности, в 2024 году на российские предприятия оборонной промышленности поставлялись станки из 12 стран, среди которых Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Франция, Германия, Италия, Турция и США. Также известно о контрактах с поставками, которые запланированы уже на следующий, 26-й, год. Все это надо останавливать.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что сотни отечественных предприятий сегодня участвуют в производстве вооружения для Сил обороны Украины. По его словам, совместными усилиями государства и бизнеса уже удается покрывать более 40% потребностей украинского войска в вооружении.

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