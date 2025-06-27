Задействованы сотни компаний: Зеленский сказал, сколько оружия Украина производит самостоятельно

Президент Владимир Зеленский заявил, что сотни отечественных предприятий сегодня участвуют в производстве вооружения для Сил обороны Украины. По его словам, совместными усилиями государства и бизнеса уже удается покрывать более 40% потребностей украинской армии в вооружении.

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Об этом глава государства сказал во время "Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству", который проходил в Киеве. Он подчеркнул, что важнейший приоритет сейчас – это оборона нашей страны.

"Главный приоритет сейчас – это оборона государства. Украинский бизнес вместе с государством обеспечивает более чем 40% оружия для защиты нашего государства, нашей независимости", – заявил президент.

По его словам, новейшие решения бизнеса обеспечивают способность технологически отвечать на вызовы полномасштабной войны и на то, что делает враг. Глава государства подчеркнул, что благодаря инновациям со стороны частного сектора в Украине сформировалась новая отрасль – производство беспилотников Этот сегмент уже стал одним из ведущих на глобальном уровне.

"И это производство дронов различных типов. Сотни компаний так или иначе задействованы в производстве оружия сейчас. Впрочем, не только благодаря оружию мы стоим. Я хочу поблагодарить каждую компанию, которая работает на обеспечение жизни наших людей и обеспечение нашей армии. Все – от почты и продовольствия, топлива до современных систем связи и финансовых сервисов – все в Украине работает, стремится к росту и ищет решения, которые смогли бы обеспечить нам больше силы, больше возможностей и, как следствие роста, – больше налогов", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина много лет системно работает над поиском эффективных методов для борьбы с российскими ударными дронами, в частности "Шахедами". На сегодня уже найдены десятки технологических решений и изделий, которые проявили себя в боевых условиях.

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