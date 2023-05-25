'Время является самым ценным ресурсом на планете': Зеленский обратился к студентам Университета имени Джона Гопкинса. Видео

В четверг, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к выпускникам Университета имени Джонса Гопкинса – первому исследовательскому университету в Соединенных Штатах Америки. Он приветствовал их с окончанием учебы в одном из величайших университетов мира.

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Зеленский в своем обращении пожелал и выпускникам, и студентам университета помнить, что самым ценным ресурсом на планете есть время.

"Вопрос времени сейчас – ключевой. Любой человек когда-то осознает, что время является самым ценным ресурсом на планете. Не нефть или уран, не литий или что-то другое, а время. Само течение времени в этом убеждает", – отметил президент.

Он рассказал, что недавно побывал на передовой – на одном из участков фронта, где бои против российских оккупантов жесточайшие. Среди украинских защитников много молодых людей такого же возраста, как выпускники известного университета США.

"У них и у вас – похожие надежды на жизнь, похожие ожидания от жизни. Но есть фундаментальное отличие, которое сводится именно к вопросу о времени. Время вашей жизни подвластно только вам. Время жизни наших ребят на передовой, время жизни всех украинцев, которые вынуждены переживать эту страшную российскую агрессию, к сожалению, подвластны многим не зависящим от них факторам", – отметил президент.

Зеленский дал важный совет студентам: чтобы не упустить время, нужно четко понимать, каким ты хочешь видеть свое завтра.

"Я горд, что Украина не теряет ни одного дня в своей защите от российского террора. Каждый день мы делаем все, чтобы стать сильнее, дать больше защиты людям, спасти больше жизней. Соединенные Штаты также не потеряли ни одного дня, помогая Украине отразить российскую агрессию. Президент Байден, сильная двухпартийная коалиция в Конгрессе и, прежде всего, американский народ, как и предыдущие поколения, поднялись на этот вызов и ведут свободный мир к обеспечению свободы в Европе... Я уверен, что вы, как и поколение к вам, продолжите вести за собой свободный мир, и этот век будет нашим веком. Векам, где будут господствовать свобода, инновации и демократические ценности", – подчеркнул Зеленский.

Подводя итог сказанному, президент еще раз напомнил:

"От каждого нашего сегодня зависят все наши завтра, завтра наших детей и внуков. От каждого сегодня!"

Студенты приветствовали президента Украины громкими овациями.

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