"Время сесть за стол переговоров": в Болгарии заявили, что больше не будут поставлять оружие Украине
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Правительство Болгарии больше не будет отправлять Украине оружие. Кроме того, в Софии заявили, что Украине нужны люди, и призвали к переговорам.
Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов. Его цитирует издание Sofia Globe.
Болгария не будет отправлять военную помощь Украине
По его словам, единственные "достижения" войны – постоянные человеческие потери.
"Украине нужно больше людей, а не больше оружия. У нее достаточно оружия, поэтому мы не предусматриваем предоставление большего количества оружия украинской армии", – сказал Стоянов.
Министр также добавил, что война не будет выиграна на поле боя.
"Это позиционная война, и сколько бы вооружения не накапливалось, единственное, что растет, – это потери человеческих жизней. Время сесть за стол переговоров. Время искать справедливого мира, который должен быть определен двумя сторонами, участвующими в конфликте", – сказал он.
Он также добавил, что Европа должна способствовать Украине в мирных переговорах как посредник.
"Было бы трудно отнести эту роль к роли посредника по той простой причине, что Европейский Союз также помогал Украине в ее усилиях в этой войне", – сказал чиновник.
Военная помощь от Болгарии
Заметим, что в течение четырех лет полномасштабной войны России и Украины, в качестве военной помощи Киеву София передала:
- советские боеприпасы крупных калибров;
- бронетранспортеры с боекомплектом;
- переносные зенитные ракетные комплексы и зенитные ракеты;
- самоходные артустановки типа "Гвоздика";
- амуницию, каски, бронежилеты и зимнюю одежду.
В то же время издание пишет, что заявление Стоянова повторяет позицию премьер-министра страны Румена Радева, который отмечал, что войну невозможно завершить исключительно на поле боя, и последовательно выступал против военной поддержки Киева со стороны ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA, в Болгарии 19 апреля состоялись парламентские выборы. Окончательные результаты определили состав 52-го Национального сбора и распределение мандатов между политическими силами. Лидером стала партия экс-президента страны Румена Радева "Прогрессивная Болгария".
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