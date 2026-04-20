На выборах в Болгарии лидирует партия евроскептика Румена Радева: что он говорил о войне в Украине

В Болгарии 19 апреля состоялись парламентские выборы, на них, как показали экзитполы и промежуточные результаты подсчета голосов, побеждает партия бывшего президента страны Румена Радева "Прогрессивная Болгария". С поддержкой около 40% избирателей Болгарии Радев имеет высокие шансы стать следующим премьер-министром.

Экспрезидент Болгарии является известным евроскептиком, он выступает против помощи Украине и считается пророссийским политиком. OBOZ.UA рассказывает, что известно о Радеве и как его приход к власти может повлиять на наше государство.

"Прогрессивная Болгария" Радева лидирует на выборах

Согласно экзитполам, проводившимся в Болгарии, партия Радева может победить на досрочных парламентских выборах с результатом от 37,5% до 38,9%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый результат ближайшего конкурента – партии GERB, которую возглавляет бывший премьер-министр страны Бойко Борисов. Этой политсиле, по данным экзитполов, свои голоса отдали от 15,4% до 16,2% избирателей.

Третье место с 13-14% голосов экзитполы пророчат блоку партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария".

После подсчета 50% бюллетеней "Прогрессивная Болгария" показывала даже более высокий результат: 44,59%.

Досрочные выборы в Болгарии были назначены после того, как в декабре правительство страны ушло в отставку на фоне массовых протестов против коррупции.

В предвыборной кампании партия Радева обещала бороться с коррупцией и преодолеть политическую нестабильность. И это и дало ей возможность получить результат, который уже оценивают как один из самых сильных показателей одной партии за последние годы.

Однако конституционное большинство "Прогрессивная Болгария" вряд ли получит, поэтому партии придется искать партнеров для коалиции. Радев уже заявил журналистам, что хотел бы сформировать правительство с демократическим реформистским блоком ПП-ДБ.

Окончательные результаты выборов ожидаются в понедельник.

Что известно о Румене Радеве

Радев – евроскептик и бывший военный, который в 1997 году начал службу как младший пилот – и дослужился до командующего ВВС Болгарии (2014—2016). Службу он завершил в звании генерал-майора.

Далее Радев начал политическую карьеру.

В августе 2016 года оппозиционная Болгарская социалистическая партия и Альтернатива для болгарского Возрождения (АБВ) официально выдвинули Радева в качестве кандидата на президентских выборах.

В первом туре президентских выборов 6 ноября 2016 года Радев получил 25,44 % голосов, на 3,5 % опередив выдвиженку правящей на тот момент партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цецку Цачеву. 13 ноября 2016 года во втором туре он победил ее с результатом 59 % голосов избирателей.

В феврале 2020 Радев выразил недоверие правительству Болгарии во главе с Бойко Борисовым, обвинив последнего в том, что тот не действует в интересах жителей страны. После этого болгарское правительство менялось еще не один раз.

А 20 января 2026 года Радев подал в отставку с поста президента перед Конституционным Судом без объяснения причин.

Заявления относительно ЕС, Украины и российско-украинской войны

Радев получил репутацию пророссийского политика – и небезосновательно.

Еще в 2021 году он назвал Крым российской территорией и объявил о неэффективности антироссийских санкций ЕС. Правда, потом его пресс-службе пришлось оправдываться за это заявление: там заявили, что Болгария признает территориальную целостность Украины, а заявление президента якобы касалось фактического контроля территории россиянами на тот момент.

Однако в той или иной форме о "российском Крыме" Радев говорил позже еще не раз.

В июле 2023 года во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Радев заявил, что "военного решения не существует" и что "все больше оружия" не поможет завершить войну.

Радев последовательно выступает против предоставления военной помощи Украине. В частности, 4 декабря 2023 года он заблокировал передачу нашему государству 100 бронетранспортеров.

В октябре 2022 года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов.

Радев выступает против соглашения о безопасности, которое временное правительство подписало с Украиной.

Во время избирательной кампании кроме тезисов о необходимости бороться с коррупцией Радев публично выступал за улучшение отношений с Москвой. По его мнению, "важным звеном" в этом должна стать именно Болгария.

Также Радев поддерживает возобновление поставок российских нефти и газа в Европу.

Непростые отношения складываются у этого болгарского политика и с Европейским Союзом. Он выступал против вступления Болгарии в еврозону.

В день голосования он заявлял, что Европа "должна измениться".

"Хочу заверить, что Болгария приложит усилия к тому, чтобы остаться на европейском пути, но, поверьте, сильная Болгария в сильной Европе требует критического мышления и прагматизма. Потому что Европа пала жертвой своих амбиций быть моральным лидером в мире без правил. Потому что Европе нужно сейчас, так это, еще раз, критическое мышление, прагматические действия и хорошие результаты. Особенно в строительстве новой архитектуры безопасности и вкладывании больших усилий в восстановление промышленной мощи и конкурентоспособности. В этом будет главный вклад Болгарии в ее европейской миссии", – говорил Радев.

Поэтому часть экспертов считают вероятным изменение политического курса государства и усиление российского влияния в регионе, несколько ослабленного после поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Другие же отмечают: Болгария слишком сильно зависит от финансирования Евросоюза, чтобы пойти на резкий разворот в сторону Кремля.

Болгарские чиновники подчеркивали, что Москва способна использовать иностранные ресурсы для манипулирования общественным мнением через соцсети и пропагандистские сайты.

