'Время на вето вышло': Зеленский рассказал, что планирует делать со скандальным законом о градостроительстве. Видео

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что не будет накладывать вето на скандальный закон №5655 о ликвидации инспекции по градостроительству, поскольку для этого вышли все сроки. Однако он готов пойти навстречу всем, кто выступил категорически против этого новшества и усматривают в нем большую фору для коррупционных схем.

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Об этом политик рассказал, отвечая на вопросы сотрудников СМИ в день журналистики 5 июня. Представители ведущих украинских СМИ собрались в конференц-зале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я предложил нашей команде собрать для меня мэров обеих сторон с ними пообщаться, мне нужно собраться с руководителями тех или иных общин и пообщаться, разобраться в этом. Все проактивное сообщество говорит, что прежде всего история о выделении земли и возможности строить на этом зарабатывают некоторые руководители городов, я не знаю это правда или нет", – сказал украинский гарант.

Также он подчеркнул, что конфликт между сторонниками и противниками законопроекта мог разгореться, потому что сам он, Зеленский, не успел достаточно разобраться в его недостатках или недоработках. Именно поэтому президент пригласил их к диалогу.

"Я хочу их позвать и проговорить, что это будет, какие будут последствия", – резюмировал лидер нации.

Напомним, что указанный законопроект внесли в парламент еще в июне 2021 года. Авторы обещали более прозрачные процедуры в области, максимальная цифровизация и компьютеризация всех процессов, когда большинство вопросов с властями застройщики смогут решать через электронный кабинет.

Однако в украинском обществе инициатива вызвала неоднозначную реакцию: против нее выступили общественные организации, Национальный союз архитекторов, Ассоциация городов Украины, включая мэры Киева, Львова и Днепра. Архитекторы убеждены, что закон ограничит их авторские права, общественность боится, что он отнимет у нее рычаги влияния на нечестных застройщиков.

"Нам предлагают управлять городом, но завязывают руки. Мне очень досадно, что это происходит сегодня", – сетовал столичный голова Виталий Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время пресс-конференции с журналистами Зеленский также ответил о наболевшем вопросе касательно мирных граждан, попавшим в плен к РФ. По словам президента, это наиболее сложная категория для обмена, поскольку военнопленных украинцев обменивают на военных россиян, а не гражданских.

"Ну уже 550 человек из 2500 – это дети и гражданские. Это те, кого удалось вернуть", – подчеркнул гарант.

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